Superliga-klub lukker ned: Frygter smitte

OB har aflyst al træning for førsteholdet og akademiet på grund af frygt for coronasmitte

Superliga-klubben OB har besluttet at lukke træningsanlægget ned mandag af frygt for smitte i klubben.

- To personer omkring OB´s stab kan være smittet med COVID-19, og derfor lukkes der ned for alle aktiviteter i Ådalen mandag, skriver klubben på sin hjemmeside.

- Klubben ønsker at tage alle forholdsregler og minimere risikoen for en eventuel smittespredning i og omkring klubben. Derfor har vi for en sikkerheds skyld valgt at sende alle spillere, trænere og medarbejdere fra førsteholdet og akademiet hjem, indtil negative tests foreligger.

OB forventer at kunne genoptage træningen allerede tirsdag, lyder det videre.

Fynboerne spillede mod AaB hjemme i Odense fredag aften og vandt 2-1.

Superliga-kollegerne fra FC København er i forvejen hårdt ramt af corona. Det kan du læse mere om her.

