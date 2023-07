Superliga-klub sælger profil til England

Opdateret med OB's udmelding klokken 9.55

Først sagde de nej.

Nu har de sagt ja.

Efter en hel del timer på kontoret med forhandlinger, der har stået på siden sidste uge, er OB og Championship-klubben Preston North End nået til enighed om en aftale, der sender 23-årige Mads Frøkjær til England på en længerevarende kontrakt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den offensive profil så godt som solgt, og inden for få dage sætter han sig på et fly til Preston i Lancashire for at forhandle sine personlige vilkår på plads og derefter gennemgå det obligatoriske lægetjek.

Det er også forklaringen på, hvorfor han ikke er en del af truppen til søndagens træningskamp mod Viborg. Det bekræftede OB søndag formiddag.

- Mads har fået lov til at besøge en klub, da vi er i forhandlinger om en transfer. Hvis der sker en ændring i vores spillertrup, vil det blive kommunikeret ud via OB's egne kanaler, når aftalerne er underskrevet, siger Björn Wesström.

Træningskampen er den sidste af slagsen, inden Superliga-mandskabet drager på træningslejr i Holland frem mod sæsonstart.

Mads Frøkjær i aktion sammen med holdkammeraten Jakob Breum. Foto: Jens Dresling

Afviste første bud

I slutningen af juni kunne Ekstra Bladet løfte sløret for, at OB's sportsdirektør, Björn Wesström, i første omgang blankt afviste et bud fra Preston uden at gå i forhandlinger med englænderne.

Men det ændrede sig i de følgende dage, og med blot et år tilbage af Frøkjærs aftale med OB, får fynboerne nu en pæn kompensation for at slippe ham et år før tid.

Frøkjær er et produkt af akademiet i OB. Han rykkede i 2014 til Odense som ungdomsspiller, og tre år senere skrev han under på en fast kontrakt med førsteholdet. Siden udviklede han sig til at blive en etableret Superliga-profil.

Det belønner sig nu, hvor der venter en tilværelse i den næstbedste engelske række med Preston-logoet på brystet.

I den forgangne sæson sluttede klubben på en 12.-plads i Championship-grundspillet.

OB's fodbolddirektør Björn Wesström. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Björn Wesström har ikke hvilet på laurbærrene i sommerens vindue.

Den svenske fodboldboss har hentet intet mindre end syv spillere og blandt andre sagt farvel til Yankuba Minteh, Jeppe Tverskov, Jörgen Skjelvik og Jakob Breum.