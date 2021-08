Superliga-komet solgt til tysk storklub

Det bliver bundesligaklubben Hertha Berlin, der i fremtiden får glæde af den talentfulde danske målmand Oliver Christensen.

Torsdag meddeler OB på sin hjemmeside, at klubben har solgt den danske keeper.

Oliver Christensen har spillet for OB, siden han som U12-spiller kom til fra Kerteminde.

- I OB har han taget nogle store skridt, der har gjort ham interessant for en lang række klubber, og derfor er vi glade og stolte over, at vi er blevet enige med Hertha Berlin, så han nu kan prøve sig selv af i udlandet, siger Michael Hemmingsen, der er sportschef i OB.

Oliver Christensen var fast mand på U21-landsholdet frem til og med sommerens EM-slutrunde. Nu er den 22-årige fynbo blevet for gammel til at spille ungdomslandskampe.

Han har været fast mand i OB's mål siden sommeren 2019, hvor Sten Grytebust skiftede til FC København.