Superliga-profil udlejet ét sekund før tid

Tid er penge.

Dette ordsprog levede den norske klub Brann op til, da de i transfervinduets døende sekunder sikrede sig OB's Sander Svendsen på en lejeaftale.

Umiddelbart var konklusionen, at handlen ikke gik igennem, men efter to dages efterforskning har FIFA alligevel godkendt handlen. Papirerne blev sendt til FIFA klokken 23.59.59 - altså ét sekund før deadline.

Sent mandag aften fik Brann muligheden for at hente norske Sander Svendsen hjem på en lejeaftale, og så fik de for alvor travlt.

- Det var ekstremt hektisk til sidst. Jeg spurtede rundt på stadion mellem mit kontor og kopimaskinen, men vi fik gjort alt til tiden, fortæller Branns sportschef, Rune Soltvedt, til klubbens hjemmeside.

Sander Svendsen fik i dag meddelelsen om, at han resten af året skal til Brann, hvor han skal spille i den bedste norske række.

- Det har været nogle mærkelige dage med meget frem og tilbage. Det er dejligt endelig at få afklaring, og at alt er gået igennem, siger Sander Svenden til Brann's hjemmeside.

Sander Svendsen har på det seneste måtte se langt efter spilletid, da Emmanuel Sabbi, Mads Frøkjær-Jensen og Issam Jebali har været fast inventar i OB's offensiv, og derfor har de valgt at udleje Sander Svendsen til Brann.

- Vi ønsker Sander held og lykke de næste tre måneder i Brann, og så vurderer vi sammen hans situation, når lejemålet er ophørt, siger OB's sportschef, Michael Hemmingsen, til klubbens hjemmeside.

