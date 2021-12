Superliga-træner udgiver roman

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

OB's cheftræner Andreas Alm kan nu også kalde sig forfatter.

Den svenske træner udgiver i 2022 en roman med titlen "En av elva", og i den beretter Andreas Alm, som også har stået i spidsen for Vejle Boldklub, om flere af de problematiske sider, han har oplevet i fodboldens verden.

- Det er en historie, som du finder i en klub nær dig - måske i din hjerteklub. Den psykologiske tryghed er under angreb af moderne fodbold, og man kan ikke undslippe problemerne, siger Andreas Alm i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Jeg skrev bogen for at lufte et støvet skab - den måde, som både sporten og samfundet håndterer det enorme psykologiske pres, der er en del af det, vi laver. Jeg har haft den bedst mulige adgang til elitefodbold de seneste 25 år, og jeg har set moderne fodbold vokse sammen med psykisk sygdom. Både som fænomen og som en realitet.

OB's cheftræner har en fortid som elitespiller og som journalist. Alms roman udkommer i april næste år.