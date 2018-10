Superligaklub bærer sørgebind for Kim Larsen

Danmark mistede søndag én af de helt store, da spillemanden Kim Larsen sov stille ind efter længere tids sygdom.

Den danske hitmager og nationalskjald blev 72 år gammel.

Kim Larsen blev født i København og voksede op i hovedstaden, men de sidste mange år af sit liv tilbragte han i Odense, og sangen 'Her i Odense' har været et fast indslag til OB's hjemmekampe.

Nu viser den fynske klub Kim Larsen en sidste respekt.

Når OB lørdag møder AGF, vil hjemmeholdet bære sørgebind, ligesom der inden kampstart vil være et minuts klapsalver til ære for den afdøde musiker.

Et kvarter før kickoff vil Kim Larsens 'Her i Odense' blive spillet, og i den forbindelse opfordres tilskuerne til at rejse sig op og synge med.

OB's fanklub 'De Stribede' vil ligeledes hylde Kim Larsen med klapsalver i kampens 72. minut.

