Top 6-drøm er stendød

Klubejer Niels Thorborgs exit fortalte alt.

Manden, som år efter år har smidt masser af millioner i den fynske fodboldstolthed, havde mere end travlt med at komme hjem.

Forinden havde rigmanden set OB’s drøm om Top 6 blive begravet efter en elendig præstsation.

Fynboernes ene point mod bundproppen Silkeborg betød, at respiratoren blev slukket.

Det var i hvert fald beskeden fra træner Jakob Michelsen efter 1-1 kampen.

Før opgøret havde træneren med de smarte bemærkninger udtalt, at OB’s drøm ikke var stendød, men lå i respirator.





Skuffelsen var til at føle på. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Nu lyder diagnosen fra OB’s træner, at det fremover gælder om at samle så mange point som muligt for at undgå at blive hængende på den kedelige niendeplads.

- Med en syvende- eller ottendeplads kan vi alligevel nå at redde sæsonen, lød det fra Jakob Michelsen med henvisning til, at den samlede vinder af puljespillet som bekendt vil få mulighed for at komme i Europa League-kvalifikationen.

Det sidste kan blive mere end svært, når fynboerne i højeste grad mangler en spiller, der kan sparke bolden i nettet.

Et eller andet sted må det gøre ondt at se, at klubikonet Anders K. Jacobsen efter skiftet til SønderjyskE har genfundet målformen.

- Vi var i dag ikke gode nok til at få lukket kampen, erkendte Jakob Michelsen, som udmærket ved, at pilen allerede vil pege på ham, men han er også bevidst om, at det er en del af trænerjobbet.

Hjemmeholdet fik ellers takket været en venlig dommer, Sandi Putros en god start, da dommeren tildelte hjemmeholdet et tyndt straffespark, da gæsternes venezuelanske landsholdsmålmand Rafael Romo efter at have bokset væk ramte OB’s Jeppe Tverskov.

Det var i dommerens optik farligt spil.





Der var stor jubel efter Sander Svendsens scoring. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Efter at Sander Svendsen havde omsat chancen fra 11 meter pletten til 1-0, havde fynboerne tilløb til 2-0, men målet udeblev.

Da Silkeborg måske i frustration kom ud til de sidste 45 minutter med et andet udtryk, kom hjemmeholdet under pres.

Det var den indskiftede Jeppe Okkels, som på første boldberøring sparkede bolden i nettet til 1-1.

Bagefter kunne gæsternes målhelt sagtens få øje muligheden for, at Silkeborg kan få nå at komme forbi både Esbjerg og Hobro, men det vil kræve en ny sejr over AGF i næste runde.

- Hvis vi på ny kan slå AGF, er jeg sikker på, at både Esbjerg og Hobro vil blive nervøse, sagde Jeppe Okkels.

Og OB skal i næste runde til SønderjyskE, som pludseligt vil blive til seks points kamp i puljespillet om at blive enten nummer syv eller otte.

Bagefter var der heller ingen OB-spillere, som troede på Top 6.

- Top 6 gider jeg overhovedet ikke snakke om, kom det fra for eksempel Jeppe Tverskov.

Hør Jeppe Tverskov uddybe her. Video: Discovery

Se også: Drama til sidst: Brøndby måtte slide sig til sejren

Se også: Keeper tør ikke tænke højt

Sært straffespark: Eksperten siger helt okay