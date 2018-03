Triumf kan få alvorlige konsekvenser: Superliga-træner er bekymret

- Det værste for mig er når der bliver sat spørgsmålstegn ved min professionalisme, siger OB’s træner, Kent Nielsen før sidste kampe i grundspillet, hvor sejr kan blive dyr for OB

Det kan blive kostbare sejre for OB og SønderjyskE, hvis de søndag trækker det længste strå mod Randers og FC Midtjylland.

For en sejr kan nærmest udløse et mareridt, hvis en af dem havner på syvendepladsen og derved ryger i pulje 1 i nedrykningsspillet. Det er et realistisk scenarie, at OB vinder, Hobro samtidig ikke får fuldt udbytte i Brøndby og Horsens får point i Lyngby.

Sker det, så kommer fynboerne pludselig meget tættere på den nedrykningsstreg, der indikerer de to hold fra hver gruppe som til sidst skal spille om nedrykningen.

Lige nu har OB og SønderjyskE 11 point til den kriminelle streg i pulje 2. I pulje ét vil de være langt tættere på nedrykningsspillet.

- Det er klart, at det er uhensigtsmæssigt som turneringsformen er skruet sammen nu, hvor nogen kan drage fordel af at tabe, siger OB’s træner, Kent Nielsen, overfor Ekstra Bladet.

Han uddyber:

- Det, der bekymre mig, er at man kan betvivle vores professionalisme. Jeg vil ikke udfordres på min professionalisme. Det har altid ligget dybt i mig, jeg vil vinde.

- Vi bruger også meget tid hele ugen på at fortælle spillerne, hvor vigtigt det er at vinde i Randers. Vi er professionelle og må tænke professionelt. Derfor skal vi gøre alt for at besejre Randers, siger Kent Nielsen, der nægter at få informationer om, hvordan det går Horsens på søndag. Hvis østjyderne taber i Lyngby, åbner det op for enten Hobro, OB eller SønderjyskE i top-6.

Sådan ser de to grupper ud Nummer 7-10-11-14 samles i denne gruppe. Gruppe 1: k mål p 1. Hobro 25 32-31 32 2. AGF 25 23-36 28 ----------------------------------- 3. Silkeborg 25 31-46 28 4. Helsingør 25 21-52 17 Nummer 8-9-12 og 13 samles i denne gruppe. Gruppe 2: 1. OB 25 31-27 31 2. SønderjyskE 25 35-32 31 --------------------------------- 3. Lyngby 25 30-52 20 4. Randers 25 19-45 17

Vi må se på strukturen

Når det er sagt, erkender OB-træneren, at superligaklubberne sammen med Divisionsforeningen må sætte sig og se nærmere på turneringsformen straks efter sæson.

- Når sæsonen er slut bidrager jeg gerne med mit syn på, hvordan vi kan optimere turneringsstrukturen. Vi skal have en form, hvor det altid skal kunne betale sig at vinde kampene. Den nuværende situation er uhensigtsmæssig og ikke optimal, fastslår Kent Nielsen.

I Haderslev er SønderjyskE-træner Claus Nørregaard i samme bånd. Chancen for top-6 er minimal. Til gengæld er risikoen til stede for at ryge i det grimme selskab i den modsatte pulje, hvor nedrykningen kommer tættere på.

– Vi går efter den lille chance, vi har for top-6. Når det er sagt, så er det klart, at der skal ske visse justeringer efter sæsonen. Den nye struktur har været et frisk pust, men det skal altid kunne betale sig at vinde uanset tidspunktet på sæsonen, siger Claus Nørgaard.

Se også: Tøffe i kæmpe Superliga-opråb: 'Vi må aldrig nå dertil'

Se også: Superliga-anfører efter ny nedtur: - Jeg er dødtræt af at score selvmål

Se også: FCK-boss advarer: Det går at misse Europa én gang, men ...