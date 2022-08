Ud af det blå: OB-fans mødte talstærkt op

OB ligger alene på sidstepladsen i Superligaen, når holdet mandag aften tager imod Horsens på hjemmebane.

Den fynske klub har blot samlet et point i de første fem runder, men har stadig opbakning fra sine fans.

Til søndagens træning mødte de talstærkt op for at erklære deres støtte til spillerne.

- Det var ekstremt fedt, at de kom forbi træningen og viste deres støtte, siger OB-angriber Max Fenger til klubbens hjemmeside.

- Vi har haft en svær start på sæsonen, og vi har ikke givet dem noget at juble over. Mere end noget andet ønsker vi at give dem noget tilbage, for det de leverer.

Fenger forudser en fysisk hård kamp.

- Jeg tror, det bliver en kamp med en masse dueller, som vi skal vinde hver gang. Derudover synes jeg, at det er vigtigt, at vi ikke går på kompromis med det offensive for at få styr på det defensive. Det skal hænge sammen, så vi kan komme frem til afslutninger.

- Hvis man forsvarer med et fremadrettet mindset, så skulle det give os nogle flere chancer, siger Fenger.

Horsens har fået en god start på Superligaen. Oprykkeren har blot tabt en kamp og er noteret for otte point på syvendepladsen.

- Det bliver en kamp mod et velspillende Horsens-hold, som har fået en rigtig flot start på sæsonen. Vi har noget, som vi skal bevise, siger Max Fenger.

Der er kickoff i Odense mandag klokken 19.

