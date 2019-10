Ud af det blå: Sportschefen stopper i OB

OB skal bruge efteråret på at finde en ny sportsdirektør.

Efter mere end seks år på posten har Jesper Hansen valgt at stoppe som sportsdirektør i Superligaklubben, skriver OB på sin hjemmeside.

Jesper Hansen stopper ved udgangen af januar 2020, når det kommende transfervindue lukker.

- Jeg har været fantastisk glad for de seks et halvt år, jeg har haft i OB. Det har været en spændende og udfordrende tid, og jeg synes, at jeg med god samvittighed kan se tilbage på den opgave, jeg i sin tid gik ind til, siger Jesper Hansen til hjemmesiden.

Han kom til OB fra AC Horsens i foråret 2013 for at bygge et fundament, der kunne bringe OB tilbage i top-6 i Superligaen.

- OB var lige sluttet på tiendepladsen, da jeg kom til, og i sidste sæson sikrede vi os en femteplads, og derfor synes jeg også, at tidspunktet er det rigtige for OB. Nu skal der andre kræfter til, siger Jesper Hansen.

