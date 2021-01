Udskiftning i OB: Nu siger talentchef farvel

OB går igennem nogle klare ændringer på det sportslige område for tiden, hvor man på det seneste har meldt ud, at den nuværende cheftræner på førsteholdet, Jakob Michelsen, er færdig i jobbet til sommer.

Han er dog ikke den eneste nøgleperson, som fynboerne skal sige farvel til. Det gælder også klubbens talentchef Morten Panduro, som har valgt at stoppe i klubben. Det er noget, som teknisk chef på OBs akademi, Tonny Hermansen, ærgrer sig over.

Det gør han klart i et interview på Odense-klubbens hjemmeside,

Her præsenterer han desuden, at Mads Holm som ny mand i rollen som talentchef, mensUlrik Bredegaard er tilbage på akademiet efter en tid som U15-træner.

- Jeg er selvfølgelig ked af, at Morten Panduro har valgt at stoppe, for han har ydet et rigtig godt stykke arbejde i de seneste to år, hvor han har været med til at flytte Akademiet, til der hvor vi står i dag. Når det er sagt, så er jeg rigtig glad for, at vi kan få Mads Holm og Ulrik Bredegaard ind i de to roller som henholdsvis talentchef og ungdomsudviklingstræner, siger han og fortsætter:

- Jeg er sikker på, at de vil føre det, der allerede er i gang, videre, ligesom de vil komme med nogle udviklingsmuligheder, så vi fortsætter med at bevæge os i den rigtige retning. Fra Akademiet ønsker vi Morten Panduro held og lykke, og vi håber på, at vi ser ham i klubben igen i fremtiden, lyder det fra Tonny Hermansen.

Morten Panduro kom til klubben som talentchef for næsten to år siden. Tidligere spillede han for OB-mandskabet mellem 1997 og 2002.

