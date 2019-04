Uheldet alle taler om: Superliga-profil kan være færdig for i år

Nicklas Helenius skal scannes, inden han kan få sin dom over den grimme skade, han pådrog sig mod FC Midtjylland søndag aften

OB-angriberen Nicklas Helenius må vente på dommen.

Han skal have scannet knæet, men det ligner en korsbåndsskade, og det vil være ensbetydende med mindst et halvt års pause plus genoptræning, så fodboldåret 2019 kan være slut.

Uheldet skete i en duel med FCM's Kian Hansen, som efterfølgende landede uheldigt ned på OB'erens ene knæ.

Det gav et vrid, som fik Nicklas Helenius til at skrige af smerter.

Efter at have fået is på knæet blev OB'eren båret i omklædningsrummet, hvor en synlig berørt Kian Hansen efter slutfløjtet var inde og tale med Nicklas Helenius.

- Han virkede ved godt mod, men han blev forskrækket, og derfor reagerede han så voldsomt, forklarede Kian Hansen.

Nu skal Nicklas Helenius i nærmeste fremtid have knæet scannet, men OB's træner Jakob Michelsen er ikke den store optimist, og træneren har en frygt for, at den erfarne angriber kan være færdig i længere tid.

Det samme kan være tilfældet for forsvarsspilleren Ramon Leeuwin, der udgik efter godt en time med en lægskade.

I forvejen har fynboerne Marco Lund og Casper Nielsen ude med skader, så OB er også mandskabsmæssigt i problemer inden mødet med FCN, Langfredag.

FCM's Kian Hansen nåede højest i duellen med Nicklas Helenius, som udløste uheldet og skaden (Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

Bekymrede holdkammerater anført Oliver Lund er henne og trøste Nicklas Helenius (Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

Båren kom ind, da Nicklas Helenius skulle fra banen (Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

