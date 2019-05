Var syvendevalg i klubben: Nu har han taget alle med storm

Oliver Lund sluttede første OB-kapitel som defensivt syvendevalg i sommeren 2017.

Halvandet år senere hentede fynboerne ham tilbage i et ’barselsvikariat’ på fem måneder, som han nu på imponerende vis og i løbet af blot fire måneder har forvandlet til en kontrakt for de næste to sæsoner.

Hvis vi strammer den lige en anelse, så er der vel lidt HC Andersen over et stille eventyr, der implicerer en 28-årig polyvant spiller, der er gået så grueligt meget igennem – og nu i allerhøjeste grad er i gang med et succesraid i Ådalen.

Uanset OBs uheldige slutfacit mod Brøndby: Lige nu blomstrer Oliver Lund som fodboldspiller i OB.

– Jo… Og hvorfor sker det… Jeg har fået en masse tillid, og jeg kender måske efterhånden mine egne begrænsninger. Da jeg var her sidst, var det lidt turbulent med hele tiden at være lidt ude og inde af holdet og aldrig føle, jeg helt slog til.

– Jeg synes ikke, min OB-tid var dårlig, men jeg kunne godt have ønsket mig en vigtigere rolle på holdet, for jeg følte, jeg havde meget at give. Dette forår har jeg kunnet gøre det med min person, verbalt, med duelstyrke og et par mål. Jeg er kommet til min ret, siger han ved de kloges bord i Ådalen og tilføjer:

– Der er ingen tvivl om, at Lyngby-tiden var sindssygt interessant, lærerig og tumultarisk. Der, hvor jeg er nu, er jeg bare glad og taknemmelig.

Artiklen fortsætter under billedet...

Oliver Lund har forvandlet det, der oprindeligt var tiltænkt et vikariat, til en to-årig kontrakt hos OB. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Taknemmelig?

– Ja, når tingene bliver sat på spidsen, og man får lidt perspektiv i livet, så er man glad, når man finder rammer, der passer. Jeg er virkelig glad for at komme her hver dag.

Du har sagt, at du ville være mere end én, der bare sparker til en bold…

– Det er jo fordi, jeg virkelig VAR én, der bare gik og sparkede til en bold og ikke havde noget andet indhold i livet. Det passede ikke godt til mig og var ikke særligt udfordrende.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forholdet til Siw ændrede alt

I dag har Oliver Lund første del af HD, halvdelen af regnskab– og økonomistyring og er i gang med organisation og ledelse på fjernstudie ved SDU. Det havde ingen gættet på, da han droppede ud af gymnasiet i AB-tiden.

To personer har haft enorm betydning.

Hvis jeg siger Siw?

– Så siger jeg, at vi er ungdomskærester og blev gift i sommeren 2017.

Hun har også sparket dig i røven på et tidspunkt!

– Du har rigtigt været i de gamle arkiver, hvad? Jamen, det er rigtigt. Da Siw og jeg mødte hinanden, var jeg jo en… Dum ung mand, altså. Jeg havde ingen retning i livet, og så fandt drengen en pige, der var ekstremt målrettet på alle områder.

– Det adopterede jeg. Hun er sindssygt inspirerende som menneske, hendes familie er det samme, og mange af de ting, jeg har med mig i dag, har jeg fået fra hende, siger Oliver Lund.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ved siden af fodbolden er OB-spilleren lykkeligt gift og studerer organisation og ledelse på Syddansk Universitet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Hvis jeg siger Kim Boye og Den mentale Kriger?

– Han havde også fat i mig på et tidspunkt, hvor tingene sejlede.

Det var vel dig, der opsøgte ham?

– Nej, det var faktisk Kim, der i AB kom og forlangte, jeg skulle lave et eller andet. Jeg syntes bare, han var SÅ irriterende. Han råbte højt og fægtede med armene, og jeg tænkte: Hvad fanden har den her klovn gang i?

– Jeg sagde: Hold nu din kæft, jeg tror ikke på dit hokuspokus. Du snakker bare folk og får nogle penge for det, og derefter lader du bare folk rådne! Jeg havde prøvet at gå til psykolog, og jeg syntes, det var noget bullshit.

– Så sagde han: Vi tager en snak i næste uge. Der faldt alle mine parader bare ned. Mest af alt på grund af hans historie og den opvækst, han har haft kontra den, jeg har haft. Der var mange ting, hvor vi kunne relatere til hinanden. Det var første gang, jeg oplevede en voksen mand åbne sig for mig og lukke mig lidt ind.

– Jeg var 19 år og pisseligeglad med alt og alle. Kim hjalp mig sindssygt meget. Siw hjalp mig sindssygt meget. Når jeg kigger tilbage, kan jeg se, hvor vigtigt det forløb var lige præcis på det tidspunkt, da jeg mødte hende. Det har været meget udslagsgivende. Det er fantastisk!

Enten eller med Oliver Lund Rygsæk eller charterferie? – Altså, i år er det charterferie på Kreta. Sidste år var det rygsæk, da vi kørte rundt i USA. Året inden var det bryllup og et orgie af planlægning, så hvis jeg skal fælde dommen lige nu: Charterferie! Fordi jeg ikke gider planlægge noget som helst overhovedet, jeg vil bare købe mig fra det og slappe af. Uddannelse eller fodbold? – Fodbold til hver en tid. Odense eller København? – Odense. Det er mere afslappet for mig, og sidste gang, Siw og jeg boede her, havde vi en fantastisk lejlighed ude ved Nyborgvej, hvor vi havde det SÅ godt. Det var dejligt ukompliceret, og i Odense er der bare en anden vibe. – Vi bor på Vesterbro i København, tæt på Enghave Plads, og det er OGSÅ dejligt, men det kan godt blive hektisk og stressende. Der er biler, os og tusinder af mennesker, hver gang du går ud ad hoveddøren. Det er ikke mig. Vi skal ud at kigge på en lejlighed i Odense i næste uge, men det er kompliceret. Siw har et godt job i Lyngby – men hun er også vild med Odense. Brøndby eller FCK? – OB! Druer eller en fadbamse? – Hver ting til sin tid. Kent Nielsen eller Jakob Michelsen? – Jakob Michelsen. Det mere nuancerede svar er, at jeg har vanvittig respekt for dem begge, men der, hvor jeg kan blomstre mest, vil være under en type som Jakob, der giver mig noget mere frihed. Kent sidder mere med konsollen knuget fast i næven.

Se også: Uventet hjælp til Brøndby: OB dummer sig i gyser



Rosenborg bekræfter: Bendtner er færdig

Se også: Superliga-klub sælger profil