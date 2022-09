Vild udvikling: Viborg i flot comeback

Debutanten Oliver Bundgaard blev matchvinder for Viborg FF, der vendte et faretruende nederlag til sejr, da holdet slog OB med 2-1 i Odense.

OB gav debut til de to midtbanespillere Franco Tongya og Armin Gigovic, der begge kunne være deres indsats bekendt.

Viborg spiller sig med de tre point op på en midlertidig tredjeplads efter otte spillerunder.

Kampens indledning var rodet og bar præg af lange bolde fra begge hold.

De farligste forsøg kom fra foræringer i holdenes defensiv, der hver især gav en stor chance væk efter opspilsfejl dybt på egen halvdel.

OB-debutant Armin Gigovic var tæt på at tage imod en foræring efter 12 minutter, men forsøget manglede den fornødne skarphed.

Efter 31 minutter var der igen gavebod i Viborg-defensiven. Forsvarsspilleren Zan Zalatel forærede OB-angriberen Bashkim Kadrii en friløber, hvorfra han driblede forbi målmand Lucas Lund Pedersen og bragte hjemmeholdet foran med 1-0.

Angriberen Bashkim Kadrii (øverst) scorede til 1-0 for OB i hjemmekampen mod Viborg. Det var tredje ligakamp i træk, at Kadrii scorede. Men det endte med et nederlag for fynboerne. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Føringen gav OB blod på tanden. Debutanten Tongya var tæt på at score kort før pausen, men trods et overtag måtte OB nøjes med 1-0 ved pausen.

I anden halvleg overgav værterne initiativet til Viborg, og det tog gæsterne imod med åbne arme, da angriberen Jay-Roy Grot bragte balance i regnskabet med sin hovedstødsscoring til 1-1 efter 66 minutter.

Efter udligningen pressede Viborg på for alle tre point. OB lignede et hold, der først prøvede at forsvare en sejr, og dernæst forsøgte at forsvare det ene point.

Men sådan gik det ikke. Efter 80 minutter bragte de grønklædte gæster sig foran med 2-1.

En tilfældighed efter et hjørnespark endte for fødderne af debutanten Bundgaard, der satte indersiden på og blev matchvinder med sin scoring til slutresultatet 2-1 til Viborg.