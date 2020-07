Vild ungdom: Mega-brag i sigte

Michael Hemmingsen stod og måbede ude på tribunen. Han lignede en mand, der havde svært ved at tro, hvad han så. Mest af alt ville OB-sportsdirektøren nok ønske, at han aldrig skulle have været vidne til det.

Lidt tættere på elendighederne sad Jakob Michelsen. Træneren skrev hyppigt noter på sin blok, og indimellem rejste han sig. Med armene over kors. Undrende og magtesløs på samme tid … Hvad i al verden var det, der foregik?

Mandag 15. juni 2020 vil altid stå som en af de mørke dage i Odense Boldklubs historie. Fynboerne tabte med 0-6 til bundproppen fra Silkeborg, der dengang allerede stod med det ene ben ude af Superligaen. I OB stod de til gengæld med røven i klaskehøjde. Det var stribernes største nederlag i næsten 29 år.

Kritikken væltede ned over holdet, mens medier spekulerede i trænerfyring. Michelsen erkendte selv mekanismerne. Men der kom intet spark.

I bedste fald gav OB-spillerne hinanden et kollektivt et af slagsen bagi. For godt en måned senere står det fynske fodboldflagskib bare én kamp fra at skulle spille slutspils-finale mod enten FCK eller AGF med en europæisk billet på højkant.

Den korte forklaring på omvæltningen er, at fynboerne siden fadæsen i Silkeborg kun har sat point til i tre ud af otte kampe. Den lidt længere udgave har Michael Hemmingsen selv et bud på.

- Det er jo et spørgsmål om at tro på, holde ved, stå sammen og hjælpe hinanden i forhold til at få al den energi til at udmønte sig i overskud og så komme i gang med det, siger Hemmingsen til Ekstra Bladet.

- Og så skal man jo betragte det som en isoleret kamp, der forløb, som fodboldkampe nogle gange kan gøre: At det hele mislykkes, og du ender med et dårligt resultat. Opgøret i Silkeborg skulle pakkes væk, og så skulle vi allerhøjeste grad fokusere på nogle af de ting, vi synes, vi er gode til.

Mads Frøkjær har for alvor bidt sig fast som en af OB's bærende spillere efter corona-pausen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Ungdom buldrer frem

Her har den positive pil i lang tid peget på et talentarbejde i rivende udvikling. I denne sæson har hele 15 spillere fra årgang 1999 eller yngre fået spilletid på OB’s førstehold.

Mest i øjnefaldende og hyppigst benyttet har trekløveret Oliver Christensen, Mads Frøkjær og Max Fenger været.

U21-landsholdsmålmanden, midtbanedynamoen og Superligaens aktuelt skarpeste angriber har været de åbenlyse beviser for, at et kompetent OB-kuld buldrer frem i det danske fodboldlandskab. Læg dertil et U19-mandskab, der vandt DM-guld, samt flere teenager-salg i millionklassen, og Fyn er fin, når det gælder ungdomsarbejdet.

- Vi vægter det rigtig højt, og det er jo en styrke, vi har oparbejdet. De har virkelig flyttet sig på akademiet. Vi har unge spillere, som er blevet solgt (Gustav Grubbe, RB Leipzig og Mathias Jørgensen, New York, red.) men vi har også unge spillere, som kan løse opgaverne på Superliga-holdet, siger Hemmingsen.

Oliver Christensen er trods sine 21 år allerede en etableret Superliga-spiller og sikker mand i målet hos OB. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

OB-sportsdirektøren kan blandt andet finde rygdækning for sine ord i det faktum, at fynboerne helt ned til U13-niveau har trænere ansat på fuldtid. Økonomisk er der lagt stor vægt på talentmassen.

- Jeg tror helt sikkert, at de resurser, som bliver omsat til trænere og andre kapaciteter som f.eks. sundhedssektoren, er med til at højne udviklingen af spillerne, forklarer Hemmingsen.

Seneste eksempel på den ungdommelige optur er 18-årige Max Fenger, der har opført sig stik modsat den danske vejrudsigt i juli. Den brandvarme angriber har været stabil i sit scoringssnit med fire mål i de tre seneste kampe, og i denne uge forlængede OB så kontrakten med Fenger for yderligere et år – bare to måneder efter, at parterne havde skrevet under på den seneste.

- Han får omsat en kæmpe iver for at arbejde til mål og assists, og så formår han hele tiden at være undervejs og bruge en masse kræfter i kampene. Det var det samme, vi syntes, at han viste på akademiet og i U19-ligaen. Det har han så forfulgt og fået omsat på det niveau, han er røget op på nu, siger Hemmingsen.

OB-spillerne kan juble over endnu en Max Fenger-scoring. Angriberen kan selv glæde sig over en dugfrisk kontrakt, der gælder til sommeren 2022. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Corona-situation spiller afgørende rolle

Er man god nok, er man gammel nok. Det er en stor del af forklaringen, når Michael Hemmingsen skal sætte ord på den opblomstring og hurtige vej til førsteholdet, som flere unge OB-talenter har nydt godt af i denne sæson.

Arbejdet internt i OB’s ungdomsafdeling får store roser, men han føler også, det er nødvendigt at deklarere en del af årsagen til eksterne omstændigheder.

For denne Superliga-sæson er aldrig set magen til, og nedlukningen som følge af corona-situationen har også spillet en rolle, når det kommer til de mange yngre spillere, der er dukket op i stribet dragt på allerhøjeste niveau, påpeger Hemmingsen.

- Corona-perioden har gjort, at der er kommet yngre spillere tidligere op. Det, tror jeg, gør sig gældende i alle klubber, siger Hemmingsen.

Kampprogrammet har været særdeles tæt siden genoptagelsen i juni, hvor der inden da ikke havde været spillet Superliga-bold i næsten tre måneder. Koldstarten har selvsagt haft negativ effekt på skade-sekvensen rundt omkring. Uundgåeligt, men også en katapult for ungdommen.

- Det er en tendens og et mønster, man kan se i hele fodboldverdenen. Det har været svært at komme igennem, og der har vi haft yngre kræfter, som har formået at løse opgaver for os, siger Hemmingsen.

