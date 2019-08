Vred OB-træner: - En skandale af dimensioner

OB fik et mål annulleret dybt inde i dommerens tillægstid i fredagens 0-0-kamp i 3F Superligaen mod Sønderjyske.

OB's angriber Sander Svendsen blev dømt offside, sekunder inden bolden lå i nettet, men på tv-billederne er det tydeligt, at den norske angriber ikke var offside.

OB-træner Jakob Michelsen er alt andet end glad for dommer Sandi Putros.

- Det er en skandale af dimensioner, at dommeren frarøvede os sejren i overtiden, siger Jakob Michelsen.

- Tilskuernes buh-råb sagde det hele om kampens dommerpræstation.

Allerede to minutter inde i opgøret lod dommeren Sønderjyskes angriber Mart Lieder slippe med et gult kort efter en stempling på skinnebenet af OB-anfører Janus Drachmann. Det faldt heller ikke i Michelsens smag.

- Den svinestreg, Mart Lieder lavede i andet minut, skulle takseres til rødt kort.

- Det er ikke okay, at dommeren ikke beskytter spillerne. Dommerne skal slå mere ned på den slags svinestreger.

Dommer Sandi Putros var voldsomt i fokus fredag aften i Odense. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I den anden lejr er Sønderjyske-træner Glen Riddersholm uenig i, at det underkendte mål skulle have stået. Han mener i stedet, at Sønderjyske blev snydt for frispark kort inden situationen.

- To sekunder inden offsidekendelsen er der klart frispark til Stefan Gartenmann. Der blev revet voldsomt i hans trøje, og han fik en albue i hovedet, siger Glen Riddersholm.

Ligesom sin trænerkollega vil Riddersholm ikke kommentere dommerpræstationen direkte.

- Det taler for sig selv, når han gav så mange kort. Den (dommerpræstationen, red.) behøver ikke flere kommentarer fra min side.

Putros gav hele ni kort i kampen – inklusiv et til hver træner.

