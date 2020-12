OB'er vil genskabe FCK-mareridt

FC København har haft det svært i denne sæson, og det hele startede allerede i runde 1.

Her leverede FCK-spillerne en af de ringeste præstationer i årevis under 1. halvleg i Odense, hvor man kom bagud med hele 3-0.

Siden kampen i Odense har det været mere op ad bakke for vicemestrene, der dog har vist lovende takter på det seneste. Nu møder man så den onde ånd i form af OB på ny søndag.

Det er dog et andet og mere veloplagt FCK-hold, der går ind til den kamp, og det ved OB-spilleren Kasper Larsen godt:

- Det er endnu en udfordring. FCK er et godt hold, og det ser man også senest, hvor de spillede tæt med FC Midtjylland. Men hvis vi viser samme vilje og mentalitet, som vi har gjort i de sidste par kampe, så tror jeg da, at vi kan få et godt resultat med hjem, siger Kasper Larsen til OB TV og fortsætter:

- Vi har gjort det fint. Vi har vist gode takter på det seneste mod svære modstandere. Senest slog vi FCK hjemme og spillede en fantastisk første halvleg, og hvis vi kan finde noget af det frem igen, så har vi da en chance, mener Kasper Larsen.

Der er kampstart klokken 18.00 søndag, og kampen kan følges direkte på ekstrabladet.dk.