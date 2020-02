OB's fiaskokurs fortsætter

RANDERS (Ekstra Bladet): Så nåede OB op på syv kampe i træk uden sejr.

Og klubben, der i starten af november lignede et oplagt bud som deltager i medalje-slutspillet har nu kurs mod fiasko i stedet.

I hvert fald kan man roligt fastslå, top-6-drømmen hænger i den tyndest mulige tråd

0-0 mod top-6-rivalerne fra Randers gav godt nok et point, men i den givne situation er det næppe nok til at få pladsen i det fine selskab.

Hvis AaB senere søndag vinder over Brøndby vil der i hvert fald være seks point op til det forjættede land og samtidig skal to klubber passeres – blandt andet Randers som langt bedre kunne bruge det ene point til noget.

Kronjyderne – med en kamp i hånden – står nemlig på tærsklen til top 6, inden det går løs med de sidste spændingsmættede runder i grundspillet.

På grund af aflysningen af opgøret mod AGF, var det første kamp Randers skulle spille efter salget af holdets store individuelle profil gennem de seneste sæsoner, Saba Lobjanidze.

I stedet var en anden letbenet herre, Tosin Kehinde med fra start, og nigerianeren gav undervejs nogle prøver på sin kunnen uden dog at nå op på Saba-niveau, inden han blev skiftet ud midtvejs i 2. halvleg.

Men han er en spændende type, der på sigt godt kan gå hen og blive en trumf for Thomasberg og Co.

I en taktisk præget kamp var var det småt med chancer i begge ender af banen. I 1. halvleg havde gæsterne fra OB den den bedste scorings-mulighed. Den faldt kort før pausefløjtet.

Efter et par gode kombinationer blev Mads Frøkjær-Jensen spillet fri i venstre side af straffesparkfeltet og fik faktisk god tid til at afslutte.

Men hans flade skud med venstrebenet voldte ikke Patrik Carlgren problemer.

I 2. halvleg passede begge hold altså godt på forsvarsmæssigt, hvilket også blev ganske let, fordi begge hold kun havde meget lidt power angrebsmæssigt.

Den tidligere SønderjyskE-spiller Mart Lieder fik godt nok debut for fynboerne, da han kom på banen efter pausen. Og meget rammende for kampen, at det nærmeste vi kom scoring var da Alexander Juel et par minutter før tid headede bolden op på egen overligger og dermed var tæt på at score sejrsmål.

