Kun i Ekstra Bladet

Den sportslige ledelse i OB har udset sig en angriber som det store transfermål denne vinter.

Men alle sejl er også sat ind på en kontraktforlængelse med en svensk, funklende stjerne.

Og så skal der en håndfuld spillere ud den anden vej.

Her er OB's plan for januarvinduet, hvor sportsdirektør Björn Wesström får nok at se til i og omkring Ådalen.