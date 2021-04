Ølkaster sigtet - karantæne fra stadion

Der var drama for alle pengene, da AGF tog imod FC København søndag aften, men en enkelt situation i kampens afslutning har fået et efterspil.

En af de fremmødte tilskuere, en 33-årig mand, kastede således et fyldt ølkrus efter FC Københavns spillere, og det har resulteret i en sigtelse. Det meddeler Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

- En 33-årig mand blev identificeret som ølkasteren, og han blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden og fik i samme ombæring karantæne i forhold til at komme på stadion, skriver Østjyllands Politi.

På tv-billlederne efter kampen kunne man se, at der blev kastet ting efter Viktor Fischer, da FC København-profilen forlod banen.

Foruden den ene situation oplyser Østjyllands Politi, at der ellers var god ro og orden i forbindelse med kampen. Det var både før, under og efter kampen, som sluttede med en sejr til FC København.

I kampen kom førnævnte Viktor Fischer især i fokus, og her kan du se nogle af de situationer, der er blevet omtalt.