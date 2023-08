Offer for racisme: Nu reagerer han

Torsdag blev 38-årige Sungdeok Kwon udsat for racisme forud for FC Midtjyllands europæiske kamp mod Omonia Nicosia

38-årige Sungdeok Kwon rejser verden tynd for fodboldoplevelser. Torsdag blev han chikaneret af danske tilskuere. Nu fortæller han om oplevelsen til Ekstra Bladet

- Jeg var meget flov. Men jeg var også utrolig ked af det og virkelig vred. Det var så forkert det, de gjorde.

Overfor Ekstra Bladet sætter den 38-årige koreanske youtuber Buona Seba, hvis rigtige navn er Sungdeok Kwon, nu ord på den aften, hvor han og kammeraten blev udsat for en række racistiske gestikulationer af unge FC Midtjylland-fans i et telt foran MCH Arena forud for FC Midtjyllands europæiske kamp mod Omonia Nicosia.

Ud over de racistiske hentydninger kan man på en video, der florer på det sociale medie X, og som Ekstra Bladet har fået lov at bringe, også se, hvordan grupperingen af fans rækker fuck.

- Det var en forfærdelig situation. Det var virkelig ikke let for mig. For jeg sad på en livestream, hvor 300 personer fulgte med, og så skete det der. Det var så pinligt.

- Jeg var bange, fordi de var en stor gruppe, og jeg vidste ikke, hvad de kunne finde på.

Efter situationen har Sungdeok Kwon modtaget en utrolig støtte. Privatfoto

Sungdeok Kwon lever af at invitere folk med indenfor på sin Youtube, når han rejser verden rundt og ser fodbold. Og det er blandt andet Midtjyllands nye angrebsstjerne Cho Gue-sung, der har fået ham til at tage den lange tur til Danmark.

Men livsstilen har også tidligere taget ham forbi Grækenland, og da han sad i teltet foran MCH Arena var det også en oplevelse fra den rejse, der gjorde, at han var ekstra utryg ved situationen.

- En gruppe på 7-8 stykker slog ud af det blå ud efter mig. Den episode sidder stadig i mig, så det er klart, at jeg var meget bange.

Cho Gue-sung har tiltrukket koreanske fans til FC Midtjylland. Desværre er nogle af dem blevet udsat for racisme. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Tog konfrontationen

Kort efter videoen blev optaget, lukkede han ned for livestreamen og rejste sig op for at konfrontere de unge FCM-fans.

- De fortalte mig, at det bare var en joke. Men det var på ingen måde sjovt. Det gjorde os pinlige. Det var racisme, og da jeg sagde det, tror jeg, det gik op for dem, hvad de havde gjort.

Herefter endte det med at gruppen undskyldte overfor Sungdeok Kwon.

- Det var meget vigtigt for mig. Hvis han ikke havde gjort det, så havde jeg været nødt til at gå videre med det til klubben eller noget. Men jeg tog imod undskyldningen, og det stoppede der.

FCM: Tåbelige tilskuere

I en udtalelse til Ekstra Bladet oplyste FC Midtjylland tidligere lørdag, at de tager skrapt afstand fra opførelsen.

- Først og fremmest er vi meget kede af adfærden hos disse enkeltindivider. De afspejler ikke FC Midtjylland og den måde, vi behandler folk på. Det er en beskæmmende og forkastelig adfærd, som ikke hører til i vores samfund. Fodbold skal samle mennesker, ikke det modsatte.

- Langt størstedelen af de gæster, der besøger vores stadion, udviser den danske gæstfrihed. Desværre er der enkelte tåbelige tilskuere, som bryder disse normer. De tilskuere er blevet håndteret, og de har personligt undskyldt over for de sydkoreanske gæster samme aften, lyd det blandt andet.

Cho Gue-sung har fået en stærk start i FCM-trøjen, hvor det er blevet til fire scoringer i de første ni kampe. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Klubben oplyste samtidig, at der var taget hånd om sagen.

- Vi har allerede taget sagen op med forskellige grupper og gæster, der kommer på vores hjemmebane. Vi har et fælles ansvar for, at alle besøgende får en god oplevelse, og vi vil som klub investere yderligere heri.

- Vi er kun blevet mødt af forståelse og en fælles ambition om at udrydde den slags tåbelige handlinger, som ses på videoen. Desværre kan vi ikke garantere, at det ikke vil ske i fremtiden, da tåber findes overalt. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan.

Tilbage søndag

I takt med videoen er blevet delt bredt på de sociale medier, så er den ubehagelige oplevelse blevet udskiftet med en enorm støtte, fortæller den 38-årige.

- Flere af FC Midtjyllands fans har sendt beskeder til mig. Det er fantastisk.

Han slår samtidig fast, at han er sætter pris på Midtjyllands håndtering af situationen.

Og heldigvis har oplevelsen torsdag aften ikke fået Sungdeok Kwon og hans kammerat til at forlade Danmark.

De er nemlig fortsat i Herning og dribler igen mod MCH Arena, når FC Midtjylland søndag møder Brøndby.