Officelt: Jack Wilshere skifter til AGF

AGF har søndag præsenteret en af de mest opsigtsvækkende tranfers i Århus-klubbens 142 år lange historie.

Således har 'De Hvi'e' hentet den tidligere engelske landsholdsspiller Jack Wilshere.

- Jack behøver ingen nærmere præsentation, og han har vist sit værd på både klub- og landshold gennem de seneste ti år. Så da muligheden opstod for at få ham her til Aarhus, var vi ikke i tvivl om, at vi gerne ville eftersætte den. Jack kan bidrage med sin glimrende teknik og sit blik for spillet, og han vil give os nogle ekstra offensive værktøjer, siger sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye til klubbens hjemmeside.

- Han er i fin fysisk form, men mangler naturligvis noget kamptræning. Det skal nok komme, og vi ser frem til at se ham i den hvide trøje, når han er faldet godt på plads, fortsætter nordmanden.

Jack Wilshere var klubløs inden den sensationelle aftale med AGF, og skifter altså på en fri transfer.

Han får trøje nummer 10.

- Siden jeg begyndte at træne med hos Arsenal, har jeg aldrig lagt skjul på, at det var for at blive klar til 2022 og til en ny klub. Den er nu lykkedes, og det bliver en spændende ny udfordring for mig.

Jack Wilshere er trukket i AGF's hvide trøje. Foto: AGF

- Jeg er et sted i min karriere, hvor jeg har brug for at komme i gang igen efter en vanskelig periode, og den mulighed har AGF tilbudt mig. Det er jeg meget taknemmelig for, og jeg vil gøre alt, jeg kan for at hjælpe holdet fremad, siger Jack Wilshere.

AGF-ikonet Stig Tøfting stiller sig dog en anelse skeptisk overfor AGF's nye stjerne.

- Det smiler jeg lidt af. Seneste kamp var i maj 2021, så det er lang tid siden, han har spillet kamp. Lad os nu se, men man får bange anelser som med Rafael van der Vaart i FC Midtjylland. Han er et prominent navn, men lige nu er der brug for kvalitet. Hvis han har det, er det fint nok, siger han til TV3 Sport. Se klippet øverst i denne artikel

Jack Wilshere blev udskreget som det nye vidunderbarn, da han brød igennem for Arsenal i 2008, og i en alder af 16 år blev klubbens yngste debutant nogen sinde.

Blot to år senere fik han debut for England, hvor det blev til 34 landskampe og deltagelse ved både VM i 2014 og EM i 2016.

I 2011 kom det helt store internationale gennembrud, da han blot 19 år gammel totalt overstrålede superstjerner som Xavi og Andrés Iniesta, da Arsenal besejrede FC Barcelona 2-1 i Champions League.

Siden har Wiltsheres karriere dog været præget af en række alvorlige skader, og Arsenal lejede ham ud til både Bolton og Bournemouth.

I perioden 2018-2020 var midtbanespilleren på kontrakt i West Ham, hvor det dog blot blev til 16 ligakampe, inden han i 2021 vendte retur til Bournemouth, hvor det blev til 17 kampe i The Championship. Siden oktober har han trænet med i Arsenal, hvor han har holdt formen ved lige.