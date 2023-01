Officielt: Andreas Maxsø forlader Brøndby

Andreas Maxsø er fortid på Vestegnen.

Amerikanske Colorado Rapids har købt den 28-årige forsvarsspiller af Brøndby IF, hvor han havde et halvt år tilbage af sin kontrakt.

Det bekræfter Brøndby på sin hjemmeside, mens også Colorado Rapids har præsenteret Maxsø på Twitter.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen har pæne ord om klubbens nu forhenværende anfører, efter skiftet blev officielt.

- Som den naturlige leder, han er, blev han hurtigt truppens anfører og har siden da vist, hvilken klasse spiller han er, både på og udenfor banen. Højdepunktet var selvfølgelig mesterskabssæsonen, hvor Andreas som anfører var en del af en trup, som hjemførte mesterskabet til Brøndby IF efter 16 år, siger han blandt andet på Brøndbys hjemmeside.

Maxsø gør sin tidligere holdkammerat Mikael Uhre selskab i MLS. Foto: Jens Dresling

Andreas Maxsø tager ligesom Mikael Uhre og Hany Mukhtar turen fra Vestegnen til den amerikanske liga MLS, hvor han nu skal tørne ud for Colorado Rapids, og forsvarsklippen er taknemmelig for sin tid i Brøndby IF.

- Jeg spillede i Brøndby IF som ung og vendte så tilbage som senior for tre år siden. Det har været tre fantastiske år, hvor jeg udviklet mig meget, både mit eget spil på banen, men også udenfor banen.

- Jeg er stolt over at have stået i spidsen for et hold, der genvandt mesterskabet, ligesom jeg er stolt over at have spillet mig tæt på landsholdet. Nu er muligheden i MLS så opstået, og det glæder jeg mig til at prøve af, da jeg har hørt rigtig meget godt om ligaen og livet udenfor banen, siger Maxsø til Brøndbys hjemmeside og takker også holdkammerater og hele staben i klubben.

Andreas Maxsø kom til Brøndby i 2019 og blev hurtigt herefter anfører for de blågule, som han siden har spillet 112 kampe for og vundet et mesterskab med.

Maxsøs jagt på et udlandseventyr har de seneste transfervinduer gjort ham til en mere eller mindre konstant transfersaga.

Han var i 2021 tæt på at underskrive en aftale med russiske FK Rostov, men et trænerskifte endte med at forpurre den store transfer. Sidste år var - blandt andre - franske Bordeaux i spil.