Officielt: Dansker scorer udenlandsk topjob

Jesper Fredberg har takket ja til et job som fodbolddirektør i den belgiske storklub Anderlecht

Superligaklubben Viborg FF mister en af sine vigtigste brikker.

Når 2022 bliver til 2023, stopper Jesper Fredberg som sportschef i klubben, oplyser Viborg på sin hjemmeside.

I stedet skal han være fodbolddirektør i den belgiske storklub Anderlecht.

Med tirsdagens nyhed bekræfter Viborg det rygte, der længe har floreret om Fredberg, som har været med til at føre Viborg fra 1. division op til toppen af dansk fodbod.

Selvom han har nydt sin tid i Viborg, kunne han ikke sige nej til Anderlecht.

- Derfor er det også med blandede følelser, at jeg nu skal sige farvel. Viborg FF er et godt sted, og jeg har det fantastisk i klubben, men den store mulighed, der er opstået, får jeg nok kun én gang i livet, og derfor har jeg valgt at forfølge den, siger han.

Fredberg blev hyret i 2019 efter at have været ansat i cypriotiske Omonia Nikosia og græske Panathinaikos. Han har også en fortid som træner i AGF.

Under Fredbergs sportslige ledelse har Viborg spillet sig op på andenpladsen i landets bedste fodboldrække.

Holdet er ved vinterpausen tre point efter førerholdet FC Nordsjælland og fem point foran FC København, der er nummer tre.

Spørgsmålet er, hvad Fredbergs afsked kommer til at betyde for Viborg.

- Med de mange dygtige mennesker i Viborg er jeg slet ikke i tvivl om, at den positive udvikling fortsætter, og jeg glæder mig til at følge med på afstand. Der er gang i så mange gode og spændende ting her, og den positive stemning omkring klubben vil helt sikkert blive ved, siger Fredberg.

Viborg-direktør Morten Jensen fremhæver det aftryk, Fredberg har nået at sætte i sin tid i klubben.

- Jesper har leveret et fantastisk stykke arbejde i Viborg og har som sportslig ansvarlig naturligvis haft en vigtig rolle i de resultater, vi har leveret de seneste år.

- Klubben har flyttet sig positivt på mange parametre, og Jesper har inspireret os til at tænke større, og det kommer vi helt sikkert til at tage med videre. Vi holder kontakten og ønsker ham alt det bedste i fremtiden og håber, at han får succes i Belgien, siger han.

