Officielt: FC København henter Brøndby-legenden Kamil Wilczek

En af Superliga-historiens største transferbomber er en realitet.

Brøndbys mest scorende Superliga-spiller, Kamil Wilczek, skifter til ærkerivalerne fra FC København efter blot et halvt år i tyrkiske Göztepe, oplyser FCK på sin hjemmeside.

Polakken nåede 163 kampe og scorede 96 mål for Brøndby og blev kåret til klubbens bedste spiller i både 2018 og 2019. Han har dog skuffet gevaldigt i sin nye klub og blot scoret et enkelt mål, hvorfor tyrkerne gerne så, at 32-årige Wilczek fandt en ny klub.

I FC København er han udset til at erstatte en anden klublegende - Dame N'Doye, der ikke kunne blive enige med klubben om en ny kontrakt. Han har fået en kontrakt, der løber de næste tre år.

- Da muligheden for at komme til FCK opstod, var jeg ikke i tvivl om, at det var det rigtige for mig, siger han til FCK's hjemmeside.

- Jeg kender Superligaen godt, og jeg ved, at jeg kommer til en klub, der går efter mesterskabet og europæisk succes hver eneste sæson. Jeg er selv et meget ambitiøst menneske, så det tiltaler mig meget.

De har optrådt for både Brøndby og FC København Brian Laudrup

Brøndby 1986-1989 og FCK 1999 Carsten V. Jensen

Brøndby 1990-1991 og FCK 1992-1999 Mark Strudal

FCK 1992-1993 (på lån fra Vejle) og Brøndby 1993-1995 Allan Nielsen

FCK 1993-1995 og Brøndby 1995-1996 Morten B. Nielsen

Brøndby 1992-1995 og FCK 1995-1996



Peter Møller

FCK 1993-1994, Brøndby 1995-1997 og 2000 (lån fra Oviedo) samt FCK 2001-2006 Karim Zaza

FCK 1995-2000 og Brøndby 2003-2006



Thomas Rytter

FCK 1997-2002 og Brøndby 2005-2008



Sebastian Svärd

FCK 2003 (lån fra Arsenal) og Brøndby 2004-2005 (lån fra Arsenal) Martin Bernburg

FCK 2005-2006 og Brøndby 2009-2014



Johan Absalonsen

Brøndby 2004-2006 og FCK 2011-2012



Martin Albrechtsen

FCK 2002-2004 og Brøndby: 2012-2016



Kenneth Zohore

FCK 2010-2012 og Brøndby 2013-2014 (lån fra Fiorentina) Stephan Andersen

Brøndby 2007-2011 og FCK 2014-



Nicolai Boilesen

Brøndby 2004-2010 (ungdomsspiller) og FCK 2016- Kamil Wilczek

Brøndby 2016-2020 og FCK 2020- Vis mere Luk

- Jeg har oplevet at spille i Parken en del gange, og det er virkelig et fantastisk stadion med utroligt passionerede fans. Jeg forstår og respekterer, at jeg skal bevise for dem, at jeg vil gøre alt for klubben og dem på banen, og det er jeg klar til, siger Wilczek.

Foto: FCK

- En gang Brøndby, altid Brøndby

Det er blot et halvt år siden, at Kamil Wilzcek, der på daværende tidspunkt var anfører i klubben, forlod Brøndby med ordene:

- Sidst, men ikke mindst, så kan jeg kun bekræfte, hvad alle Brøndby fans siger; en gang Brøndby, altid Brøndby. Brøndby vil altid være i mit hjerte.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fik Brøndby i omegnen af otte millioner kroner for angriberen.

Ståle Solbakken glæder sig ikke overraskende over tilgangen.

- Vi kender selvfølgelig Wilczek rigtigt godt fra hans tid i Superligaen, hvor han tre sæsoner i træk viste, at han er en notorisk målscorer, der er utroligt dygtig i boksen og arbejder hårdt for sit hold, siger FCK-manager Ståle Solbakken.

