Officielt: FCK køber Theo Sander

FC København har præsenteret sommerens anden signing.

Og som Ekstra Bladet løftede sløret for tidligere torsdag, er der tale om Theo Sander, som hovedstadsklubben har købt fri i AaB og givet en femårig aftale.

Det bekræfter begge klubber.

- Vi har søgt en tilgang til vores målmandsteam efter afskeden med Kalle Johnsson, og med Theo har vi sikret os et meget stort talent, der allerede har vist sig godt frem i en stor klub, siger Peter 'PC' Christiansen i pressemeddelelse fra FCK.

Theo Sander er en del af det danske U19 landshold og har i alt 17 ungdomslandskampe på cv'et.

Derudover har han 15 officielle Superliga-kampe under bæltet.

- Jeg har haft en fantastisk tid i AaB, men det gav mening for begge parter med et skifte for mig nu, siger hovedpersonen. Det er en kæmpe klub, jeg bliver en del af, og jeg vil arbejde hårdt for at udvikle mig og bidrage til holdet.

AaB rykkede som bekendt ned i landets næstbedste række denne sommer, og Theo Sander, der sidste sæson spillede 14 Superliga-kampe, havde halvandet år tilbage af sin aftale med nordjyderne.

Som Ekstra Bladet forstår det, modtager AaB cirka 11 millioner kroner for at slippe ham nu, og så er der inkluderet en række bonusser, der i løbet af kontraktperioden kan få den samlede pris op i omegnen af 15 millioner kroner.

Københavnernes helt store målmandsstjerne, Kamil Grabara, er et kæmpe salgsemne denne sommer.