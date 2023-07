Officielt: FCM henter nordmand fra AaB

I bestræbelserne på at forbedre sidste sæsons skuffende syvendeplads i Superligaen har FC Midtjylland kigget mod Aalborg for at styrke truppen.

FC Midtjylland har skrevet kontrakt med norske Iver Fossum, der ankommer transferfrit efter kontraktudløb hos superliganedrykkeren AaB. Det oplyser FCM på sin hjemmeside.

- Vi ønsker konkurrence på holdet, og Iver kommer med stor erfaring fra Bundesligaen, det norske landshold og senest AaB, hvor han har lavet mange mål og assists, siger FCM-sportschef Svend Graversen til fcm.dk.

- Som type er han dynamisk og dygtig til at komme i feltet, hvilket er et godt match med vores måde at spille på.

Iver Fossum har spillet i AaB siden sommeren 2019. Hans kontrakt udløb efter sidste sæson, som endte med nedrykning for den nordjyske klub.

Den norske midtbanespiller var sat i forbindelse med FCM på rygtebørsen, og han lægger ikke skjul på, at FCM's store ambitioner har været med til at lokke ham til Herning.

- FC Midtjylland er en fantastisk klub med store ambitioner. Jeg kommer hertil for at vinde titler og spille i Europa, og ud fra de snakke, jeg har haft med ledelsen og Thomasberg, flugter vores fælles mål, siger 26-årige Fossum til fcm.dk.

Det blev til 137 kampe i AaB-trøjen for Fossum. Han scorede 31 mål og stod bag 19 målgivende afleveringer. Derudover er det blevet til 14 landskampe for Norge.