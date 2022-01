Officielt: Henter brasiliansk stjerne

FC Midtjylland forstærker sig i den forreste kæde forud for forårssæsonen.

Klubben henter således den brasilianske stjerneangriber Vagner Love på en fri transfer.

Han har skrevet under på en kontrakt for et halvt år, oplyser FCM på sin hjemmeside.

Det glæder sportschef Svend Graversen, som fortæller, at idéen om at hente Vagner Love er flere år gammel.

- Vi afsøgte muligheden for at hente Vagner Love for år tilbage, men dengang kunne det ikke lade sig gøre. I efteråret genoptog vi dialogen og har nu landet en kort aftale, og det er vi glade for, siger Svend Graversen.

Den 37-årige Vagner Love står ifølge FCM noteret for 279 mål i 592 kampe igennem karrieren.

Han har blandt andet optrådt for Monaco, Besiktas, CSKA Moskva og flere brasilianske topklubber.

I det seneste halvandet år har angriberen tørnet ud for Kairat Almaty i Kasakhstan.

– Det er ikke længere en ung spiller, men gennem vores samtaler står det klart, at han er motiveret og ærgerrig, og det viser resultaterne fra hans fysiske test også, påpeger Graversen.

- Han vil kæmpe sin chance og har gennem hele sin karriere bevist sig som en træfsikker målscorer.

I perioden fra 2004 til 2007 spillede han 20 A-landskampe for Brasilien og var med til at vinde Copa America to gange.

– Vagner Love kommer med en enorm erfaring som fodboldspiller, hvor han har oplevet landsholdsfodbold, et hav af kulturer og forskellige ligaer.

- Den rutine gør ham til en god profil at få ind i truppen, hvor han kan dele ud af sin erfaring til de unge og andre brasilianere på holdet, siger Svend Graversen.

