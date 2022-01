Officielt: Henter ny angriber

FC Nordsjælland har sikret sig den svenske U21-landsholdsangriber Benjamin Nygren.

Det oplyser superligaklubben søndag på sin hjemmeside.

Farum-klubben har købt Nygren i belgiske Genk og givet svenskeren en fireårig aftale.

Sportsdirektør Mikkel Hemmersam fortæller, at FCN har søgt efter en målskabende angriber.

- Benjamin Nygren har været højest på vores ønskeliste. Han er en spiller, vi har fulgt tæt igennem flere sæsoner, og derfor er vi meget glade for, at det nu er lykkedes at hente ham til FCN, siger Hemmersam til klubbens hjemmeside.

- Benjamin har både aggressivitet, kropstyrke og fart i feltet, hvor kampene afgøres, men samtidigt har han også en god forståelse for sine holdkammerater og kan fungere i spillet mellem felterne.

Benjamin Nygren fik sit gennembrud i svensk fodbold hos IFK Göteborg og blev i 2019 solgt til Genk. Det seneste halvandet år har angriberen dog været udlejet til hollandske Heerenveen.

I denne sæson har Nygren været involveret i 17 kampe i den hollandske liga - dog uden at score.