Officielt: Hobro IK henter tidligere Vejle-spiller

Transfervinduet er lukket, men det er fortsat muligt for danske klubber at skrive kontrakt med klubløse spillere, og den mulighed har Hobro IK benyttet sig af.

Himmerlændingene har skrevet kontrakt med den tidligere Vejle-angriber Imed Louati, der har sat sin signatur på en to-årig aftale med Hobro IK. Tuneseren var tidligere på sommeren centimeter fra at skifte til svenske Djurgården, men det faldt til jorden i 11. time.

Dermed går turen nu tilbage til Danmark.

- Efter Mads Hvilsoms skade har vi blot haft to fuldblodsangribere i truppen, og antalsmæssigt er det for lidt. Derfor har vi været på jagt efter en ekstra angriber, og det har vi nu fået med Imed Louati, som desuden også kan spille på kanten. Han er en rigtig dygtig fodboldspiller, som også har en enorm fysisk styrke. Vi er sikre på, at han bliver en god tilføjelse til vores spillertrup, siger sportschef Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse.

Den tidligere Vejle-spiller er glad for skiftet til Hobro IK.

- At spille for Hobro IK er en god mulighed for mig, så jeg er rigtig glad for at være kommet hertil. Træneren ville meget gerne have mig, og jeg har derudover fået et rigtig godt indtryk af klubben. Jeg vil gøre alt for, at Hobro IK bliver i 3F Superligaen. Det er det primære mål, men som angriber håber jeg selvfølgelig også, at jeg kommer til at score mange mål. Generelt vil jeg bare gøre alt for at hjælpe så meget som muligt både på og udenfor banen, siger Imed Louati.

25-årige Imed Louati scorede i sidste sæson to mål i Superligaen for Vejle Boldklub.

