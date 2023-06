Officielt: Hvidovre køber Mathias Gehrt

Hvidovre forstærker midtbanen med den tidligere Brøndby-spiller Mathias Gehrt.

Det bekræfter klubben fredag, hvor sportschef Peter Lassen udtaler følgende til Hvidovre Avis:

- Det er jo ingen hemmelighed, at vi har haft et godt øje til ham igennem længere tid. Det er en spiller, som passer rigtig godt ind i den måde Frandsen gerne vil spille på - lidt a la Pyndt og Carlsen.

- Derfor regner jeg også med, at han falder let ind i spillestilen og omklædningsrummet, siger Lassen.

31-årige Gehrt havde et halvt år tilbage af kontrakten i Nykøbing FC, og Ekstra Bladet skrev for nylig, at Hvidovre betaler et mindre et mindre beløb for at få midtbanespilleren fri før tid.

Gehrt står noteret for hele 149 kampe, 21 mål og 33 oplæg for NFC.