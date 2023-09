Officielt: Mads Bech skifter til FCM

På transfervinduets sidste har FC Midtjylland fået fingrene i en ny forsvarsspiller.

Mads Bech Sørensen skifter Brentford og London ud med Herning.

Det skriver FC Midtjyllands på sin hjemmeside, hvor det også fremgår, at den 24-årige midtstopper får en fireårig aftale.

I lang tid så det ud til at 24-årige Mads Bech var på vej til AGF, men ulvene lykkedes med at snuppe ham for næsen af aarhusianerne.

– Midtjylland er en stor klub i Danmark. De har et spændende hold, og jeg kan se mig passe ind i det her projekt. Samtidig har jeg tårnhøje ambitioner, og jeg har set, at klubben kan udvikle spillere og sende dem til udlandet, lyder det fra Mads Bech Sørensen.

Fulgt ham længe

FCM's sportschef Svend Graversen udtaler, at de har fulgt ham i en længere periode.

– Vi har fulgt Mads over en længere periode, og han er en spiller, vi kender rigtig godt qua hans tid i Brentford. Han besidder en stærk mentalitet og har erfaring fra både en oprykning i Championship samt kampe i Premier League og Æresdivisionen, siger han.

Mads Bech Sørensen har spillet i Brentford siden 2017 og har undervejs været lejet ud flere gange.

Bland andre til Nice og hollandske Groningen.