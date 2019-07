Officielt: Oprykker med markant forstærkning

Oprykkerne fra Lyngby er for tiden ved at gøre sig klar til deres tilbagevenden til Superligaen, og det har de blandt andet gjort ved at hente nye spillere til truppen. Den seneste i rækken er defensivspilleren Kasper Enghardt.



Det melder Lyngby Boldklub ud på klubbens officielle hjemmeside.



Kasper Enghardt er en type, der både kan spille i det centrale forsvar og på den centrale midtbane, og med sine 27 år er det en spiller, som kommer i en rigtig fin periode af sin karriere, fortæller Lyngby-træner Christian Nielsen.



- Vi får en spiller ind som er i sin bedste alder, og som tilmed har Superliga-erfaring. Han har vist et flot og stabilt niveau i den tid han har spillet for Randers FC i Superligaen, hvor han også har vist prøver på sine lederegenskaber som anfører for netop Randers, siger han og fortsætter:



- Kasper (Enghardt red.) er en spiller der er god på bolden. Vi vil gerne være et spillende hold, også i højere grad end hidtil, og her passer Kasper rigtig godt ind. Han er dygtig og rolig på bolden og har modet til at spille, lyder det fra Christian Nielsen.



Selv er Kasper Enghardt da også godt tilfreds med skiftet, og han glæder sig til at kæmpe med sine nye holdkammerater i den kongeblå farve.



- Jeg er meget glad for at være kommet på plads i Lyngby. Det lader virkelig til at være et fedt omklædningsrum, og jeg glæder mig rigtig meget til at bidrage både på og udenfor banen, og gøre alt hvad jeg kan for at vi sikrer os endnu en sæson i Superligaen, fortæller Enghardt.



Enghardt spillede i de seneste tre sæsoner for Randers, og han har skrevet under på en étårig kontrakt med Lyngby.

