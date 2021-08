Officielt: Skifter til Ajax

19-årige Mohamed Daramy er nu Ajax-spiller.

FC København meddeler lørdag, at klubben har solgt offensivprofilen til den hollandske storklub.

Allerede søndag i sidste uge meddelte klubberne, at man var enige om et salg, men det ville ikke blive effektueret før tidligst i slutningen af denne uge. Og det er nu sket.

Ajax oplyste søndag, at man giver 12 millioner euro, knap 90 millioner kroner, for 19-årige Mohamed Daramy.

Prisen kan stige med yderligere en million euro, hvis Mohamed Daramy lever op til forskellige forventninger.

Ifølge FCK er det den største transfer i klubbens historie.

Mohamed Daramy fik en lufttur i sin afskedkamp i Parken. Foto: Lars Poulsen

- Det var ikke vores plan, at Mohamed skulle sælges denne sommer, siger FCK's sportsdirektør, Peter Christiansen, til klubbens hjemmeside og uddyber:

- Vi havde gerne beholdt ham længere, men buddene på ham blev ekstraordinært store, og Mohamed og hans repræsentanter har gjort det klart, at de ønskede det her skifte.

FCK-chef mere end antyder også, at Daramy bliver erstattet af en ny spiller udefra.

- Sportsligt vil vi på den korte bane savne Mo, men vi har fortsat en meget stærk trup, som vi også kommer til at investere yderligere i, siger Christiansen.

Daramy står noteret for 18 mål i 93 kampe for FCK.

- Det er en meget speciel dag for mig. Jeg har været i klubben i lang tid og elsket at være her, siger Daramy og tilføjer:

- Jeg føler dog også, at jeg er klar til en ny udfordring, og jeg har hele tiden sagt, at jeg var interesseret i at komme afsted, hvis den rigtige mulighed dukkede op til mig.

