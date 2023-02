Officielt: Storklub henter FCK-dynamo

Den serbiske storklub Røde Stjerne har skrevet under på en aftale med FCK's Marko Stamenic

Det lykkedes aldrig FC København og Marko Stamenic at finde fælles fodslag.

Derfor endte det ikke med en kontraktforlængelse til newzealænderen, som nu endeligt har fået vished om sin fremtid.

Således kommer han fra næste sæson til at snøre støvlerne for den serbiske storklub Røde Stjerne.

Det bekræfter klubben selv på Twitter.

Stamenics kontrakt løber fra 1. juli 2023 frem til sommeren 2027, skriver klubben.

Derfor står den unge midtbanedynamo til rådighed for Jacob Neestrup og co. resten af sæsonen, hvor københavnerne skal forsøge at indhente FC Nordsjællands forspring i tabellen på otte point, hvis de vil gøre sig forhåbninger om Superliga-guld.

Stamenic står indtil videre noteret for 16 kampe for FC København, som indleder forårssæsonen 19. februar på udebane mod Silkeborg IF.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FC Københavns nye spiller, Jordan Larsson, kan hentes billigt til sommer, hvis de rigtige betingelser opfyldes. Hør mere i Ekstra Bladets nye transfer-podcast 'Varme drenge' herunder eller i din podcast-app