Officielt: Superliga-klub køber ind i Serie A

Vejle Boldklub har onsdag aften præsenteret den svenske midtbanespiller Melker Hallberg, der kommer til klubben fra italienske Udinese.

Og det er et skifte, der glæder midtbaneprofilen. Han anser skiftet for at være en god mulighed for ham, og han glæder sig til at hjælpe Vejle Boldklub i Superligaen. Det fortæller han til klubbens hjemmeside.

- Jeg ser meget frem til en ny udfordring i min karriere og til at møde min nye holdkammerater ved træningen i morgen torsdag. VB er en god mulighed for mig i min karriere og jeg glæder mig til at hjælpe klubben i Superligaen. Jeg har set en meget professionel klub med et flot stadion og som er på vej frem. Superligaen er en tempofyldt liga med mange dygtige spillere og jeg ser frem til at prøve mig af her, lyder det fra Hallberg.

Hallberg betegner sig som en holdspiller, der kan spille de fleste positioner på midtbanen.

- Som spiller, er jeg løbestærk og giver mig altid hundrede procent i holdets tjeneste. Jeg er først og fremmest en holdspiller og jeg spiller de fleste positioner på midtbanen. Som type, er jeg meget alsidig og vil gerne spille en position mellem de to felter, men jeg kan også bruges både på den defensive midtbane og den offensive, siger Hallberg.

Den svenske midtbanespiller har mere end 100 Allsvenskan-kampe på cv'et, mens det blot er blevet til fire kampe i Serie A for Udinese, som han skiftede til i 2014.

