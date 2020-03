Om lidt er det Danmarks tur

- Vores vurdering er, at vi ni instruktører skal bruge halvanden måned til at få gjort VAR klar til Superligaen, siger Michael Johansen, formand for DBU's dommerudvalg

Lige om lidt skal VAR indføres i Superligaen.

Men uden fodboldkampe i landets bedste fodboldrække er det svært at se, at VAR bliver udrullet allerede fra starten af den kommende sæson, fordi dommerne skal trænes og oplæres i de kampe, der skulle spilles i landets bedste fodboldrække.

Til trods for Superligaen nu har ligget stille siden 1. marts og tidligst kommer i gang et stykke efter påske, er Michael Johansen, der er formand for DBU's dommerudvalg og leder af projektudvalget for VAR i Superligaen, ganske optimistisk, hvis ligaen vel at mærke kommer i gang igen og bliver færdigspillet.

- Vores vurdering er, at vi ni instruktører skal bruge halvanden måned til at få gjort VAR klar til Superligaen. Det kan vi sagtens nå, hvis sæsonen bliver gennemført, som jeg forstår også er planen, siger Michael Johansen til Ekstra Bladet.

Morten Krogh skal sammen med sine kolleger uddannes i det nye VAR-system. Det skal ske sideløbende med kampene i Superligaen i resten af foråret. Kommer de ikke i gang med at spille, må VAR udsættes. Der skal bruges halvanden måned til at uddanne dommerne. Foto: Jens Dresling

Træner dommerne

I fællesskab med blandt andre den tidligere topdommer Claus Bo Larsen og loveksperten Jan Carlsen står de for uddannelsen af de 15 dommere i Superligaen samt én dommer fra landets næstbedste fodboldrække.

- Vi kommer til at træne på flere måder. En af måderne er, at vi parallelt med kampene i Superligaen, vil vi være tilstede for at VAR-dække kampene. Men vi vil naturligvis ikke have kontakt til dommeren i den her øvefase, forklarer Michael Johansen.

Når VAR indføres i Superligaen, vil det blive brugt i fire konkrete situationer på banen:

- VAR skal afgøre, om der er straffespark eller ej.

- VAR skal afgøre røde kort-forseelser.

- VAR skal afgøre, om en forkert spiller er tildelt et kort.

- VAR skal kontrollere, om scoringer er korrekte.

Når VAR efter planen rulles ud fra den kommende sæson, vil der være fem VAR-biler, som skal bringe VAR-dommerne rundt til kampene i hele landet.

I modsætning til England bliver det fortsat dommerne på banen, der skal afgøre, om der skal fløjtes.

I England har der været meget diskussion og debat, fordi en VAR-dommer kan kalde og dømme et straffespark. Og den instruks skal dommeren på banen følge. Sådan bliver det ikke i Superligaen i fremtiden.

Se også: Til kamp mod corona: Stjerne donerer millioner

Superliga-klubbernes værste mareridt