Ophidset sponsor brød ind i radiostudie

AGF's bestyrelsesformand måtte agere udsmider over for ophidset sponsor, der trængte ind i DR's radiostudie under kampen mod FCK

AARHUS (Ekstra Bladet): Det var tæt på, at AGF kom til at fortryde bitterligt, at klubben havde valgt at bænke klubbens sponsorer til spisning på tilskuerarealet ud for midterlinjen til dagens kamp mod FC København.

For dermed fik nogle af de spisende gæster lov til at lytte med på de ord, som Danmarks Radios radioreportere sendte videre i 'Liga på P3.'

Radiostudiet er placeret i et aflukke lige bag tilskuerpladserne, men normalt betyder larmen fra tribunen, at et fåtal hører det på stadion, selv om vinduerne til studiet altid står åbne for at fange stemningen til radiolytterne.

Jan Kalborg (tv), der her ses sammen med DR-journalisten Henrik Liniger, blev afbrudt af en vred mand. Foto: DR.

Det blev imidlertid for meget for en yderst ophidset AGF-sponsor søndag aften. Da AGF i kampens start først blev offer for et straffespark dømt efter konsultation med VAR og siden ikke ikke fik et straffespark til Albert Grønbæk, hidsede sponsoren sig op over for de messende stemmer fra de åbne vinduer radiostudiet.

Selvfølgelig skulle han være smidt ud!

Reporter Mads Thyrsted og ekspert Jan Kalborg var direkte igennem på radioen, da den ophidsede mand stillede sig op og brokkede sig højlydt gennem ruden. Da reporteren med hånden gestikulerede mod mikrofonen, at han var i gang med at snakke live, blev det for meget.

Sponsoren gik op til radiostudiet og trængte ind til de to arbejdende DR-folk, som i hast måtte afbryde deres kommentering.

AGF's bestyrelsesformand Lars Fournais måtte i aktion. Foto:

Reaktionen i AGF-lejren udeblev ikke, da bestyrelsesformand Lars Fournais i rasende vendinger lod sponsorgæsten forstå, så hele tribunen kunne forstå det, at opførslen var langt over grænsen.

- Hvem jeg er? Jeg er formand for det her, buldrede han, da sponsoren åbenbart ikke anede, hvem han stod overfor.

Til gengæld virkede opsangen. Den ophidsede sponsor holdt sig til sin plads resten af kampen.

