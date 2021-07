Oprykker-triumf efter sent drama

Oprykkeren Viborg FF formåede på fornem vis at vende 0-1 til 2-1, da klubben søndag fik comeback i Superligaen på udebane mod FC Nordsjælland.

Efter en straffesparksscoring til nordsjællænderne scorede Younes Bakiz og Lars Kramer for viborgenserne, som dermed fik en forrygende start på sæsonen i en kamp, der sluttede dramatisk med halsgreb og tumult, da gæsternes Lars Kramer havde fat i FCN's Emeka Nnamami.

Lars Friis' tropper satte tre point på kontoen efter sæsonens første kamp, mens FC Nordsjælland-spillerne måtte forlade hjemmebanen med skuffelse i rygsækken.

Viborg var ellers i store problemer i kampens indledning, hvor FCN dominerede og ofte lykkedes med at finde fronttrioen i dybden.

Kort inde i første halvleg begik Viborgs målmand, Lucas Lund, et klodset straffespark på FCN-midtbanespilleren Andreas Schjelderup, da han boksede forbi bolden og ramte nordmanden i hovedet.

Den offensive midtbanemand Oliver Antman omsatte straffesparket til en 1-0-scoring.

Scoringen til hjemmeholdet skulle dog vise sig at blive Viborgs vendepunkt, da klubben fra domkirkebyen herfra overtog initiativet og skabte chancer som perler på en snor.

Viborg sejrede i sæsonpremieren mod FC Nordsjælland. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Særligt Viborgs kantspiller Younes Bakiz havde FCN-defensiven svært ved at tøjle efter 41 minutter udlignede han for Viborg, da han samlede bolden op på kanten af feltet og hamrede den i kassen via nærmeste stolpe.

Anden halvleg skulle vise sig at blive et sandt chancehav i begge ender. Begge mandskaber viste sig bedre til at angribe end til at forsvare, og begge målmænd måtte diske op med store redninger.

Viborg var igennem hele kampen farlig på dødbolde, og efter 58 minutter scorede mandskabet på netop en dødbold.

Kampen i Farum endte i tumult. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Christian Sørensen smækkede et frispark indover med vanlig præcision, og midterforsvarer Lars Kramer fik hovedet på og dirigerede bolden i mål.

I kampens slutning blev det tydeligt, at Viborg havde et resultat at forsvare. Oprykkerne stillede sig i store perioder ned i egen forsvarszone, hvorfra de skulle forsøge at holde FCN fra chancer.

Det lykkedes oprykkerne flot med, og FCN kom ikke yderligere på tavlen. Dermed lagde Lars Friis' tropper fra land med en 2-1-sejr.