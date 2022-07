Oprykkerne har maksimum point

Mandag trak AC Horsens sig sejrrigt ud af oprykkerduellen i Superligaen mod Lyngby, da holdet vandt 1-0.

Dermed har den gule fare, som er østjydernes kælenavn, spillet sig til seks point ud af seks mulige.

Kampens to halvlege var vidt forskellige.

AC Horsens var det klart farligste hold før pausen.

Her stod den gule fare for langt de fleste offensive indslag, og deres ene mål før pausen var for lidt, med de chancer holdet tilspillede sig.

Lyngby satte sig dog markant igennem offensivt efter sidebyttet og tilspillede sig rigtig mange store chancer. De kongeblå lagde et højt pres på hjemmeholdet, og det gav pote.

Men Lyngby formåede ikke at sparke bolden ind.

Kampen var blot syv minutter gammel, da Horsens-forsvareren Malte Kiilerich med et flot langskud var meget tæt på score.

I det 20. spilleminut bragte angriber Anders K. Jacobsen på kølig vis AC Horsens foran 1-0. En svag clearing og en målmandsskovtur fra Lyngbys side var en medvirkende årsag til målet.

Lyngby var tæt på en udligning fire minutter før pausen, da midtbanespilleren Rasmus Pedersen i en fri position foran mål kunne heade til bolden. Han fik dog slet ikke træf på bolden.

Halvvejs inde i anden halvleg var Lyngby igen tæt på. Midtbanegeneralen Marcel Rømer sparkede kompetent på mål fra 30 meter og tvang Horsens-keeperen ud i en svær redning lige under overliggeren.

AC Horsens topper Superligaen sammen med FC Nordsjælland efter to runder. Lyngby befinder sig i bunden med kun et point på kontoen.