Overraskede alle med hemmelighed: - Det er som en drøm

For nylig forlængede Mikael Anderson sin kontrakt med FC Midtjylland, men der er mere at juble over for den 21-årige islænding.

Han kunne nemlig med sin scoring mod Lyngby endelig afsløre en hemmelighed overfor holdkammeraterne. En hemmelighed, som han har holdt på i den seneste tid.

- Jeg skulle egentlig bare bekræfte, at jeg skal være far til marts, og det er en hemmelighed, som jeg har holdt på i et par måneder, siger Mikael Anderson til Ekstra Bladet og tilføjer:

- At kunne bekræfte det på den måde er lidt som en drøm, så det er fantastisk. Jeg er bare glad lige nu. Jeg har lige forlænget med FC Midtjylland, og jeg skal til at være far, så det har været en perfekt måned, og jeg glæder mig til den næste tid.

- Har det givet dig noget ekstra, at du har gået og holdt på den her hemmelighed?

- Jeg har godt kunnet mærke, at det har fyldt lidt mere end bare fodbold, men jeg har bare glædet mig til, at jeg skulle score mit næste mål, for jeg vidste godt, at det var den her måde, jeg ville annoncere det på.

Mikael Anderson (i midten af billedet) fejrede sit mål mod Lyngby ved at tage bolden under trøjen. Foto: Lars Poulsen

I de seneste to sæsoner har Mikael Anderson været udlejet fra FC Midtjylland, men i denne sæson har kantspilleren fået chancen fra start hos de midtjyske ulve. Han håber derfor at kunne fortsætte de gode præstationer, selvom han godt er klar over, at konkurrencen om pladserne er stor.

- Det handler jo om at få lov at spille, og så er det ligesom op til en selv at tage chancen, og det har jeg heldigvis gjort her i starten af sæsonen, men det skal jeg helst blive ved med at gøre.

- Så det handler om at blive ved med at præstere og blive ved med at lavet mål, så jeg kan blive på holdkortet. Som du selv kan se, er der kommet en ny spiller til, og det skærper os alle, og det er med til at holde os alle skarpe, og det holder også mig skarp, lyder det fra Midtjylland-talentet.

Mikael Anderson har i denne spillet otte kampe for FC Midtjylland i Superligaen, mens han også fik spilletid i midtjydernes to kampe i Europa League-kvalifikationen mod Glasgow Rangers. Han har i alt spillet ti kampe for klubben.

Mikael Anderson overraskede holdkammeraterne med sin jubel. Her jubler han med Joel Andersson. Foto: Lars Poulsen

