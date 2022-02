Overraskende nederlag: - Sur og skuffet

Viborg pillede mandag aften pynten af Randers FC, og kronjyderne skal nu holde skarpt øje med AGF, der ikke har opgivet håbet om en placering i top-seks.

Det er bestemt heller ikke gået forbi næsen på Randers-anfører Vito Mistrati, at AGF har fået vind i sejlene med en sen sejr i Haderslev og en navnkundig englænder med et habilt cv.

- Jeg vil ikke lyve. Jeg har fokus på, at AGF er kommet tre point tættere på os, men vi har stadig fire point ned og det hele i vores egne hænder. Vi skal sørge for at forbedre os til weekenden, og så skal vi nok få samlet point sammen, lød det fra Vito Mistrati.

Vito Mistrati lagde ikke skjul på sin skuffelse over nederlaget mod Viborg. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det lignede til forveksling, at Randers baksede med europæiske tømmermænd i Superligaens forårsdebut. Men rundbarberingen i Leicester var en saga blot og altså ikke skyld i Randers’ tandløse præstation mod Viborg.

- Nej, den kamp var ude af både ben og hoved. Det har intet med nederlaget at gøre. Men det var ikke godt nok, og jeg er både sur og skuffet over vores præstation, sagde Randers-kaptajnen.

I Viborg var der naturligvis stor tilfredshed efter en kamp, der bød på et comeback til Jacob Friis på trænerbænken.

- Det er en dejlig følelse at være tilbage på det personlige plan, og så har jeg også været så længe i gamet, at det stadig giver en fantastisk følelse at vinde en fodboldkamp, sagde Jacob Friis og konstaterede, at det spillede på alle tangenter mandag aften.

- Første halvleg skabte vi mange chancer og fik lavet målet, mens vi i anden halvleg fik lukket Randers ned med lavt forsvarsspil. Vi fik vist hele paletten, lød det fra Jacob Friis.

Jacob Friis fik et perfekt comeback til Superligaen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvis nogen er i tvivl, så ligger Viborg solidt placeret i det jyske, og her kommer man altså ikke helt op at ringe over tre point, der bringer viborgenserne blot fire point fra top-seks og 14 fra nedrykningsstregen…

Det gjorde Jeppe Grønning i hvert fald ikke.

- Er der så langt ned? Det anede jeg ikke. Vi har en erklæret målsætning om top-10, og vi vil gerne vinde hver gang. Så må vi se, hvor langt det bringer os, lød det fra Viborg-anføreren.