Overraskende tv-tæsk til FCK

FCK – Horsens samlede blot 51.000 seere i søndags, mens AaBs 3-0 sejr over Lyngby blev set af 6000 flere seere

Discovery kæmper for seerne. Efter YouSee har smidt Discovery på porten og sagt farvel til mere end én million seere, falder seertallene voldsomt til kampene i Superligaen.

Specielt hovedkampen på Canal 9 har oplevet et markant fald i forhold til efteråret.

Discovery havde godt nok fremgang i seertallet på Canal 9 fra 36.000, der så Brøndby – Lyngby i sidste uge, til 51.000 til søndagens kamp mellem FC København og Horsens.

Men de danske mestre fra FC København fik tv-tæsk af AaB, der til søndagens hjemmekamp samlede flere seere til opgøret mod Lyngby på Eurosport 2.

57.000 så med fra Aalborg, hvilket var det tredjebedste seertal til en 14-kamp i sæsonen på Eurosport 2.

Kasper Kusk scorede for AaB søndag mod Lyngby. Nordjydernes sejr over Lyngby samlede 6000 flere seere end FCKs nederlag til Horsens. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Tal følger hinanden

Weekendens runde uden tilskuere gav på ingen måder seertallene et boost. En udvikling, der slet ikke kommer bag på Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen:

- Tilskuertallene og seertallene stiger og falder sammen. Hvis der er mange på stadion, vokser seertallene automatisk, mens seertallene falder, når der er færre på stadion, forklarer Claus Thomsen og uddyber om situationen med de vigende seertal hos Discovery:

- Vi ærgrer os over, at YouSee ikke vil vise Discoverys kanaler. Men det er lige nu vilkårene i mediemarkedet. Vi er ikke bekymret, fordi vi med Discovery har en stærk mediepartner, fastslår Claus Thomsen.

Til sammenligning med efteråret er der i grove træk tale om en halvering af seertallene på Canal 9. I efterårets sidste runde så 111.000 med, da Brøndby mødte Hobro, hvor YouSees kunder stadig kunne se med.

I weekenden samlede Hobros hjemmekamp mod Esbjerg samlede 31.000 seere.

Canal 9 havde sit bedste seertal i Superligaen i foråret til Silkeborgs hjemmekamp mod FCK, hvor 67.000 så med.

FCK havde nedtur søndag i Parken, og seertallet var heller ikke imponerende. Foto: Jens Dresling.

Kæmpe problem for klubberne

De vigende seertal kan blive et stort problem for Superliga-klubberne på sigt. Det kan de, fordi flere af superligaklubberne på sponsorsiden ikke kun forsikrer samarbejdspartnere om, hvor mange tilskuere de har på stadion.

Et godt salgsargument overfor sponsorer er ofte også, hvor mange seere, der ser med hjemme fra stuerne. Brøndby har i snit haft 150.000 seere i sidste sæson. Og det argument kan blive svært at bruge overfor sponsorer, hvis for mange kampe vises på Canal 9. Foreløbig har Brøndby kun haft én kamp på Canal 9.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra både Brøndby og FC København til de vigende seertal hos Discovery, men ingen af klubberne ønsker på nuværende tidspunkt at kommentere udviklingen.

FC Nordsjællands opgør mod Brøndby samlede 147.000 seere på TV 3+ søndag aften.

Discovery har heller ikke ønsket at kommentere seertallene for hverken Canal 9 eller Eurosport 2.

