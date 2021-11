Overrasker ALLE på stadion

Størst af alt er kærligheden. Om det er til fodboldklubben, sin mand eller kone eller noget helt tredje.

På Aarhus Stadion blev flere dele forenet, da der pludselig var alternativ pauseunderholdning i den rå november-kulde.

Ganske opsigtsvækkende og modigt tog en ung kvinde selvsikre skridt ind på Superliga-plænen med sin kæreste, og så overraskede hun ellers samtlige tilstedeværende.

Lad os hurtigt afsløre, at den heldige fyr sagde ja til kvindens frieri, og hvad der ellers var en let forglemmelig kamp bliver nu et minde for livet for de to.

Ved pausen, hvor den overraskende scene udspillede sig foran over 9.000 tilskuere, førte hjemmeholdet med 1-0 på et mål af Mustapha Bundu, men Silkeborgs Rasmus Carstensen ødelagde festen for AGf i anden halvleg med sit mål tyve minutter før tid.

Man må dog regne med, at de to forlovede havde en herlig aften alligevel - må de leve lykkeligt til deres dages ende!

