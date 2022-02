Overrasket af Brøndby: Lå i sofaen da agenten ringede

Det er fire dage i transfervinduets lukketid, da Frederik Alves’ telefon ringer hjemme hos storebroderen i Nordsjælland.

Her har den 22-årige midterforsvarer smidt sig i sofaen med en forventning om, at han nok skal udlejes endnu engang fra sin Premier League-klub West Ham. Men det er agenten, der ringer med et helt andet tilbud.

- Lige siden jeg var barn, har det altid været Brøndby, man har hørt omkring sig. Min storebror er også Brøndby-fan. Han hoppede op i sofaen af glæde. Det var helt vildt, siger Frederik Alves.

Betænkningstiden er kort for Greve-drengen, der blev præsenteret for en fire et halvt år lang kontrakt i Brøndby.

- Det var lige til sidst i vinduet. Men de har jo været interesserede siden den sommer, hvor West Ham kom på banen. Jeg var ikke i tvivl, da de henvendte sig, siger Alves.

Det er ikke helt forkert at sige, at Frederik Alves med skiftet fra West Ham til Brøndby er kommet hjem. En 22-årig gut fra Greve, der fik sit gennembrud i Silkeborg.

Alves foran Brøndbys hotel i Algarve. Foto: Tariq Mikkel Khan

Oppe i den portugisiske sol på altanen på Penina Hotel & Golf Resort står hans klassekammerat Andreas Bruus fra folkeskolen, mens han bror sidder hjemme i Danmark med den første Brøndby-trøje med ‘Alves’ og nummer 19 på ryggen.

- Det var svært at sige farvel til Premier League. Det er jo en stor mulighed at sige nej til. Men så svært har det heller ikke været, for jeg ser en god mulighed i at komme til Brøndby. Jeg jagter spilletid, siger Alves.

Den spilletid skal han nu ikke længere kæmpe med Kurt Zouma, Craig Dawson, Angelo Ogbonna og Issa Diop om. Men selvom det kun blev til et år med Premier League-prædikatet, var det givende for Alves.

- Jeg lærte meget af Moyes, som jeg havde en del samtaler med - og som var sindssygt flink og en god træner. Han var selv forsvarsspiller, så han lærte mig meget om positionering, og hvordan man læser spillet.

- I vores samtaler fik jeg at vide, at jeg var den bedste af vores stoppere på bolden. Det var fedt at få at vide, men jeg kunne også godt se det på træningsbanen, siger Alves.

Hvis David Moyes med sin fortid i blandt andet Manchester United og Everton gav de gode råd, oplevede Frederik Alves til gengæld det stik modsatte på sit ophold i Sunderland.

Her blev en et år lang lejekontrakt ophævet halvvejs og med en afskedssalut fra manager Lee Johnson om, at Alves havde problemer med attituden og mangel på disciplin.

- Der gik det galt, at træneren bare var kold. I starten havde vi en meget fin relation, men som tiden skred frem, blev han koldere og koldere. På et tidspunkt tabte de med store cifre. Der kiggede han ikke engang på mig. Han gav mig ikke chancen. Så hvordan skulle jeg så bevise, at jeg kunne gribe chancen?

- Hvordan oplevede du trænerens udmeldinger om, at du havde dårlig attitude?

- Der skal jo to til tango. Mere har jeg ikke at sige til det. Det var bare dårlig kemi over tid. Jeg har altid holdt min professionalisme og trænet hårdt. Jeg har endda bedt om ekstra løb efter træning, fordi jeg ikke kom i form af at sidde på bænken, siger Frederik Alves.

Han kom ud af aftalen med Sunderland fra den tredjebedste række, og nu skal han kæmpe sig ind i Brøndbys midterforsvar i stedet.

Tæt på hjem og foran sin bror på stadion.

Niels og Brøndby-kopierne

Brøndby solgte Mikael Uhre og Morten Frendrup i transfervinduet, men har hentet tre nye spillere ind. Her fortæller Brøndby-træner Niels Frederiksen om den nye trio, der også er hentet på grund af lighederne med de gamle kæmper.

Joe Bell

- Han kan i princippet spille en lidt mere kontrollerende position på den centrale midtbane, men han kan også spille 8’er-positionen. Han er en meget erobringsstærk spiller. Dygtig i en mod en i presspillet. Han erobrer mange bolde centralt i banen. Han er rigtig dygtig til at kigge fremad, når han har bolden. Han spiller ikke så meget til siden og tilbage, men sætter angrebsspillerne i scene i dybden - og relativt hurtigt efter en bolderobring.

- Han er en arbejdsmaskine på midten. Og på de parametre minder han meget om Morten Frendrup, som ikke er her længere. Det har vi også kigget efter, siger Niels Frederiksen.

Carl Björk

Carl Björk i Brøndby-trøjen. Foto: Brondby.com

- Han er en ung angriber, som har gjort det godt. Han har spillet en sæson for alvor på topniveau i Allsvenskan. Der har han vist sig godt frem. En klog spiller, der har vist, at han kan spille flere positioner. Vi har taget ham ind som angriber og forventer, at han skal spille i første linje som udgangspunkt.

- Han er en dygtig afslutter og har en god forståelse for spillet samt en god fart. Det er en spiller, der på mange måder minder om Mikael Uhre i forhold til sine spidskompetencer, siger Niels Frederiksen.

Frederik Alves

- Han fik ikke sportsligt den succes, han havde håbet på i England, og så skal man have genstartet karrieren. Jeg kender ham fra Silkeborg-tiden og fra U21-landsholdet. Han er en meget dynamisk og atletisk forsvarsspiller, der passer godt ind i den måde, vi gerne vil spille på. Vi vil gerne spille dynamisk forsvarsspil, hvor vi ikke bare står, men hele tiden arbejder frem i presset.

- Han har også en god fod, så det er en spiller, vi forventer os meget af, men som, vi også ved, skal bruge lidt tid, siger Niels Frederiksen.