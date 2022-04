Overrasket over FCK

Der var nok ikke særlig mange, der havde spået en Randers-sejr forud for søndagens opgør i Parken.

Men det var alligevel sådan, det endte, da Jakob Ankersen 11 minutter inde i anden halvleg scorede kampens eneste mål og efterlod FCK-fansene i chok.

Efterfølgende var målscoreren selv også overrasket over, at der ikke kom mere fra Superligaens førerhold, der inden opgøret lignede et ret sikkert bud på en kommende dansk mester.

- Jeg tror ikke, der var mange, der havde regnet med, at vi gik herover og vandt. Men jeg synes, vi lægger en præstation for dagen, som er berettiget til, at vi vinder.

- Er du overrasket over, at FCK ikke pressede jer mere?

- Ja, det er jeg faktisk overrasket over. Det er Danmarks pt. bedste hold, og de spiller på hjemmebane. Det er ikke mange, der går herover og slår dem. Så ja, jeg er overrasket, siger Ankersen.

Jakob Ankersen blev kampens eneste målscorer søndag eftermiddag. Foto: Lars Poulsen

- Men jeg synes, det er vores fortjeneste. Man kan ikke kun sige, at de spiller dårligt. Vi er også med til at gøre dem mindre gode.

Den samme opfattelse havde Randers' cheftræner Thomas Thomasberg, da han skulle sætte ord på den noget overraskende præstation.

- Jeg havde ikke forventet en sejr, men selvfølgelig troede vi på, at vi kunne komme over og lave noget. Derfor er jeg stadig overrasket over, at vi ikke kommer under mere tryk.

- Men jeg synes, vi får løst det godt fra start af, og de havde nok forventet et lidt lettere bytte.

Thomas Thomasberg havde sat sit mandskab godt op til opgøret mod FC København. Foto: Lars Poulsen

Noget let bytte var det dog langt fra, og FC København havde store problemer med overhovedet at spille sig frem til en chance.

Det hang faktisk slet ikke sammen for Jess Thorups mandskab, der i stedet kunne se et Randers-hold, som endda havde flere muligheder for at score.

Derfor tillader Thomasberg sig også at ærgre sig over, at det ikke blev til endnu mere.

- Det var en super præstation, men det ærgrer mig da lidt, at vi rent faktisk ikke får scoret flere mål. Nu viste det sig at være nok, men der er tilløb til chancer, og effektiviteten skal lidt op.

- Det er det, der har kostet os i de tre kampe, hvor vi endte med at tabe, og der gik fra mange mål ind.

Randers indtager fortsat en sjetteplads i Superligaen med 39 point. FC København topper fortsat tabellen, men kan komme under pres, hvis FC Midtjylland formår at slå Brøndby mandag aften.

I så fald vil der kun være tre point mellem de to rivaler.

