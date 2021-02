Overrasket Tøfting: - Han har tænkt sig at blive voksen

Se semifinale-bragene i Copa del Rey, hvor Barcelona igen møder Sevilla 3. marts. Allerede torsdag spilles Athletic-Levante. Kampene vises her (PLUS+).

Tv-bombe: Carsten Werge stopper på TV3

Onsdag er det kommet frem, at 62-årige Carsten Werge stopper som kommentator hos TV3 Sport efter 23 år på tv-kanalen for i stedet at blive fodboldredaktør hos TV2.

Stig Tøfting, der var Werges medkommentator så sent som i søndags til kampen mellem Brøndby og AaB, havde ikke set stoppet komme.

- Jeg er meget overrasket. Personligt er jeg meget ærgerlig, for han har været en fantastisk kollega og suveræn at kommentere sammen med. Han har altid været fræk som en slagterhund, og det kan jeg jo godt lide, siger Tøfting til Ekstra Bladet.

- Og jeg har jo kendt ham helt fra, jeg selv spillede, hvor han var en fucking pain in the ass, griner Tøfting.

Han kunne fortælle mange anekdoter fra tiden som medkommentator med Werge, men en enkelt står tydeligt frem.

- Så sent som i søndags sad vi inden kampen og grinede over dengang, hvor Jesper Lindstrøm afsluttede fra en spids vinkel, og bolden røg i mål, men Carsten snakkede bare videre og spurgte 'er der mål?', og jeg svarede 'ja, der var sgu da mål'.

- Den har vi kørt mange gange i vores reklamer, og den speak er om ikke legendarisk så fandeme sjov, fordi han ikke opdagede, at bolden gik i mål, siger Tøfting.

Undervejs i søndagens kamp blev Stig Tøfting også kaldt for 'Per', men det skyldes bestemt ikke, at Werge er ved at blive gammel.

- Nej-nej, vi laver alle sammen fejl, men det skulle lige påtales, for hvis jeg havde kaldt ham noget andet, så havde han fyret det lige i hovedet på mig. Sådan er tonen, siger Tøfting.

Werge er den bedste, mener Tøfting. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Han glæder sig over, at Werge trods alt selv har valgt skiftet, hvor han forlader kommentatorposten.

- Jeg synes rent faktisk, at han er den bedste kommentator, jeg har arbejdet sammen med. Han har friskheden i stemmen med sig, og når han laver de her introspeaks og målspeaks, så har han altså noget, som mange andre misunder, siger Tøfting.

- Jeg synes, at han havde masser af kampe i sig endnu, men jeg kan forestille mig, at han har endnu flere år i sig som redaktør.

Og her kan TV2 glæde sig.

- Han kommer med masser af godt humør, og frækheden slipper han nok ikke, selvom han i chefrollen nok ikke kan tage lige så meget pis på andre. Han har åbenbart tænkt sig at blive voksen nu, griner Tøfting.

Når Werge kommenterer sin sidste kamp på mandag mellem FCK og SønderjyskE bliver det med Per Frimann som medkommentator.

