Overtager Superliga-klub

Det bliver i fremtiden engelske Tom Vernon, der alene sidder på magten i Superliga-klubben FC Nordsjælland.

Det står klart, efter at forretningsmanden torsdag meddeler, at han har købt de øvrige investorer ud.

- Det har hele tiden været planen at betale investorerne ud, når vi fik muligheden for det – både fra deres og vores side. De trådte til med en stor støtte til os, da vi havde brug for det og havde muligheden for at investere i en fantastisk klub som FCN, og det gjorde de uden profit i sigte, forklarer Vernon i en pressemeddelelse.

Overtagelsen kan lade sig gøre, fordi Tom Vernon har lånt 55 mio. kroner i Danske Bank, og for de penge har kunnet øge sin aktiebeholdning fra 50 til 100 procent.

Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi FCN-bestyrelsesformanden har fået opbakning fra den afrikanske milliarder-familie, Mansour-gruppen.

- Vi har valgt ikke at betale lånet med for eksempel transferindtægter fra spillersalg eller andre af klubbens indtægter, da vi ikke vil påvirke klubbens og vores to akademiers drift. Derfor har vi lånt pengene i Danske Bank til det, vi opfatter som meget konkurrencedygtige vilkår, forklarer Tom Vernon den store manøvre.

DR skriver, at Mansour-familien gennem et selskab på Caymanøerne, Man Sports Limited, har stillet fuld garanti for lånet.

Tom Vernon, der købte sig ind i FCN i 2015, sidder også på 96,25 procent af aktierne i Right to Dream Limite, der blandt andet driver fodboldakademi i Ghana

Her spiller FC Nordsjælland en væsentlig rolle, da klubben fungerer som indgang til det europæiske marked for de største talenter fra akademiet.

