Overvandt kæmpebrøler i VAR-drama

Thomas Thomasberg har en trup, der er så dygtig og bred, at Randers FC både kan spille med i Europa og om medaljer i den hjemlige andedam.

Det blev bevist søndag eftermiddag, selv om randrusianerne fik den værst tænkelige indledning på topopgøret i Aalborg, hvor VAR igen kom i fokus.

Randers skulle lige have hamret rust af stængerne fra Europa-anstrengelserne i torsdags, men kronjydernes tunge ben og hoveder blev øjeblikket straffet af værterne.

Efter knap 60 sekunder headede Lasse Berg Johnsen en horribel ballonbold ned mod eget felt, men nordmandens ’aflevering’ havnede i ingenmandsland. Så dummede Patrik Carlgren sig i forsøget på at afværge situationen og stormede ud af sit bur.

Det udnyttede Milan Makaric til at opsnappe den lille runde foran både Carlgren og Erik Marxen. Serberen tog et lille træk og sendte AaB i front. Av for en dukkert for Randers, der vel stadig slikker sårene efter Jablonec-skuffelsen.

Milan Makaric rundede Patrik Carlgren efter under et minut. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Randers fik muligheden for at svare igen efter små ti minutter, men den ellers brandvarme bomber Stephen Odey skovlede kuglen over kassen fra det lille felt, hvor han stod helt umarkeret efter fikst Randers-opspil, hvor Frederik Lauenborg brød igennem.

Ellers var det værterne, der havde mest at skyde med, og Randers FC var millimeter fra at komme yderligere bagud to gange i første akt.

Først da Simon Piesinger efter 17 minutter måtte bruge sine store sko til at redde kastanjerne ud af ilden, da et Iver Fossum-chip var på vej i nettet, og siden kort inden pausen, da Patrik Carlgren igen var på mellemhånd og boksede et indlæg direkte ud til Kristoffer Pallesen.

Backen fyrede skævt af og ramte Mathias Ross foran mål. Stopperen dirigerede bolden på stolpen, og så kunne Thomas Thomasberg og co. ånde lettet op igen.

Mathias Ross ærgrede sig efter sit stolpeskud. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Selvsamme Thomasberg gik sub-amok i pausen. Han kunne godt se, der skulle ske noget. Derfor satte chefen Vito Mistrati, Tosin Kehinde og Alhaji Kamara på banen, efter teen var skyllet ned.

Det skabte omgående en effekt, og efter ti minutter headede Kamara kraftfuldt Randers på 1-1 efter et indlæg fra Tosin Kehinde. God hånd fra Thomasberg og et bevis på kronjydernes trupstyrke.

Det lignede en offside i opspillet, men Mathias Ross’ fod hang i græsset. Sekunder forinden var Mathias Ross blevet benådet af VAR i en mulig straffesituation, hvor han ramte Oliver Bundgaard – men ikke clear and obvious…

Der var masser af tænding på i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Vito Mistrati var ligeledes ved at blande sig efter 65 minutters spil, men Jacob Rinne trak en superredning frem på stregen. Men AaB havde mistet grebet om kampen.

Med et lille kvarter retur kom dommerteamet og VAR igen i fokus, da Simon Tibbling kom glidende bagfra og alt for sent ind i Kasper Kusk i feltet. Et straffespark kom dog aldrig på tale...

Det gjorde et rødt kort til Pedro Ferreira til gengæld, da portugiseren fik to gule kort på et minut i tillægstiden. Helt på sin plads og torskedumt af Ferreira.

Men ingen af mandskaberne kom helt tæt på en afgørelse. Dermed ligner det top-seks for både AaB og Randers, der også skal spille med om bronzemedaljerne. Men heller ikke mere end det...