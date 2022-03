På den lyserøde sky: Uventet AaB-helt

Mandag aften fik Lars Friis endelig lov til at stå i spidsen for AaB efter et langt og uskønt tovtrækkeri mellem nordjyderne og Viborg.

Det blev en perfekt debut resultatmæssigt med 3-2-sejren i Odense – takket være genopstandne Kasper Kusk, der blev helten med en assist og en scoring efter sin indskiftning.

Kasper Kusk gav Lars Friis en perfekt indledning på livet i Aalborg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Der var ingen revolutioner i Friis’ første bolsjestribede startellever. Faktisk havde han valgt nøjagtig samme formation, som Oscar Hiljemark og Rasmus Würtz havde linet op i nullerten mod Vejle.

På banen fes Friis-effekten hurtigt ud. Forstået på den måde, at nordjyderne ganske naturligt svævede på en lyserød sky efter det tidlige føringsmål. Men efter 10 minutter var fynboerne bedst på samtlige parametre.

Selv om det er for tidligt for alvor at se Friis’ aftryk i spillet, så ændrede den ny cheftræners indskiftninger kampbilledet fuldstændig.

Der er stadig arbejde at gøre i AaB, men resultatet kunne ikke være bedre for Lars Friis. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kasper Kusk var en historie for sig, og alle håbefulde AaB-fans kan igen se tegningerne til storhedstid for Kasper Kusk i Aalborg under en ny cheftræner.

Milan Makaric fik også scoret, ligesom Gudmundur Thorarinson viste spændende takter. Til gengæld lignede Pedro Ferreira en hund i et spil kegler, indtil han blev skadet og udskiftet igen ...

Spillet blev ellers ikke bedre af, at målscorer Kasper Høgh måtte lade sig udskifte efter en lille halv time.

Kasper Høgh sendte AaB på den lyserøde sky. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det kan godt ske, at Høgh er usleben, men der gemmer sig en skarp diamant. At føringsmålet så var en ren foræring fra Hans Christian Bernat – det er, hvad det er.

Det har i det hele taget været en skidt uge i målmændenes fagforening.

Hvis vi bare holder os til den hjemlige andedam, så har Jesper Hansen, Andreas Hansen, Elias Olafsson og nu Hans Christian Bernat begået voldsomme fejl, som har været mere eller mindre afgørende i Superligaen.

Som om OB-fansene ikke havde fået Albani-bajeren galt i halsen, så fik fynboerne fem minutter senere lov til at hilse på klubbens ny, serbiske centerforsvarer.

Mihajlo Ivancevic mistede klodset bolden foran eget felt, og i forsøget på at fange Louka Prip væltede nyerhvervelsen over sine egne ben… HC Bernat gjorde dog skaden god igen og snuppede friløberen.

Issam Jebali var en nydelse for OB, men det var ikke nok med alle de fynske fejl. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Han kunne til gengæld ikke redde Nicolas Mickelson, der lige så klodset mistede bolden på egen halvdel til Kasper Kusk, der strøg ned og blev matchvinder og gav Lars Friis den perfekte indledning som AaB-træner, om end der stadig er meget arbejde at gøre.

For OB kan kun takke sig selv for, at man ikke vandt mandagskampen. Bernat og Mickelson forærede mål væk, ligesom Milan Makaric stod alt for fri ved 2-2-målet.

Det er historien om dette OB-hold denne sæson. Tegningerne er fine, indtil hunden æder papirerne.

Med det in mente er det svært at se OB for alvor slås med om syvendepladsen i kvalifikationsspillet, ligesom truppen er for god til at komme i nedrykningsfare.

Mens Lars Friis fik debut som cheftræner for AaB, så sluttede Peter Sørensens tid i Vejle Boldklub, der trykkede på panikknappen.

Læs meget mere om fyringen her ($).